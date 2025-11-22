“Terni: il respiro di Roma”: istituzioni, esperti e imprese a confronto

Presentazione ufficiale in Campidoglio del progetto “Terni: il respiro di Roma” e proposta di un Tavolo Tecnico permanente per l’integrazione tra il capoluogo umbro e la Capitale

Accelerare l’integrazione tra Terni e Roma, rendendo la città umbra un’estensione naturale e strategica della Capitale. È questa l’idea al centro del progetto “Terni: Il Respiro di Roma”, che martedì 25 novembre 2025, dalle ore 10:00, sarà presentato nella prestigiosa Sala del Carroccio in Campidoglio. Un appuntamento che punta a segnare l’avvio di una nuova fase di collaborazione interregionale, con l’obiettivo concreto di ridurre il tempo di percorrenza ferroviaria tra le due città a 40 minuti, trasformando Terni in una delle scelte residenziali più competitive dell’Italia centrale.

Promosso dall’Associazione Think Tank Terni insieme al Consigliere Comunale Guido Verdecchia, l’incontro intende rilanciare il dialogo strategico tra Lazio e Umbria, coinvolgendo istituzioni, imprese, accademici ed esperti per delineare scenari di sviluppo realistici e condivisi.

Un programma articolato: istituzioni, economia, territorio e analisi scientifiche

Moderato da Paola Idilla Carella, l’incontro si aprirà con l’introduzione di Guido Verdecchia e i saluti istituzionali di Carmine Barbati (Vicepresidente Vicario dell’Assemblea Capitolina) e Maurizio Politi (Consigliere di Roma Capitale).

Il dibattito entrerà poi nel vivo attraverso tre sessioni tematiche:

1. Le Istituzioni e i Trasporti

Un confronto politico-amministrativo sulla fattibilità del progetto con:

Pasquale Ciacciarelli , Assessore della Regione Lazio

, Assessore della Regione Lazio Francesco Filipponi , Consigliere della Regione Umbria

, Consigliere della Regione Umbria Davide Bordoni , Consigliere del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. Territorio, Economia e Società

Un focus sulle ricadute economiche, abitative e sociali con:

Giuseppe Malvetani , Sindaco di Stroncone

, Sindaco di Stroncone Roberto Taddei , Presidente ANCE Terni

, Presidente ANCE Terni Giuseppe Croce , Professore di Economia Politica

, Professore di Economia Politica Niccolò Di Raimondo , Consulente parlamentare

3. Le Analisi

Uno sguardo tecnico e scientifico sui processi culturali e sulla qualità della vita con:

Raffaele Federici , Professore di Sociologia dei processi culturali

, Professore di Sociologia dei processi culturali Francesco Bressi , Medico chirurgo

Una visione strategica per il futuro

Il progetto non si limita al confronto teorico: punta alla creazione di un Tavolo Tecnico-Istituzionale permanente, coinvolgendo Ministero delle Infrastrutture, Regioni e Comuni interessati. L’obiettivo è costruire un modello di integrazione che trasformi Terni in una soluzione abitativa sostenibile per chi lavora a Roma, offrendo qualità della vita, verde, servizi e costi più accessibili, mantenendo al tempo stesso una connessione rapida e funzionale con la Capitale.

L’ambizione è chiara: fare di Terni una città complementare a Roma, capace di contribuire al riequilibrio dell’area metropolitana, di attrarre nuovi residenti e investimenti e di valorizzare l’Umbria del Sud come territorio dinamico e connesso.

Partecipazione aperta

L’evento è a ingresso libero, fino a esaurimento posti, e rappresenta un’occasione di confronto per cittadini, professionisti e tutte le realtà interessate allo sviluppo infrastrutturale e sociale dell’area Terni-Roma.

Info e contatti

Associazione Think Tank Terni

Email: thinktankterni@gmail.com