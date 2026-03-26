Il Tiramisù: da Treviso al mondo, la storia di un’icona italiana

C’è qualcosa di profondamente umano nel successo del Tiramisù. Non è soltanto un dolce: è una storia vera, fatta di persone, gesti quotidiani e tempo. Una storia che nasce a Treviso e che, nel giro di pochi decenni, conquista il mondo diventando uno dei simboli più riconoscibili della cucina italiana.

Tutto ha inizio alla fine degli anni ’60, nelle cucine del ristorante Le Beccherie. Qui, grazie all’intuizione di Alba Campeol e alla maestria del pasticcere Roberto Linguanotto, prende forma un dolce nuovo: morbido, essenziale, sorprendentemente moderno. Un’intuizione semplice ma destinata a restare nella storia: il Tiramisù.

Pochi ingredienti, scelti con cura. Un equilibrio perfetto che non ha bisogno di aggiunte: savoiardi, mascarpone, caffè, uova e cacao. Una combinazione che riesce a essere al tempo stesso elegante e accessibile, raffinata ma profondamente legata alla tradizione.

È il 1972 quando il tiramisù compare ufficialmente nel menù de Le Beccherie. Da quel momento, la sua diffusione diventa inarrestabile. Nel 1981, Giuseppe Maffioli pubblica sulla rivista “Vin Veneto – Alla scoperta dei piatti della tradizione” una delle prime attestazioni scritte che attribuiscono proprio al ristorante trevigiano la creazione del dolce. Due anni dopo, nel volume “La cucina trevigiana” (1983), lo stesso Maffioli non si limita a riportarne la ricetta, ma riconosce esplicitamente quello delle Beccherie come l’originale, conferendogli piena legittimità e autenticità.

A sancire ufficialmente questa eredità arriva anche l’atto notarile di Treviso n. 7947, con cui l’Accademia Italiana della Cucina deposita e tutela la ricetta autentica del tiramisù di Treviso, riferita alla preparazione storica del ristorante. Un riconoscimento importante, rafforzato anche dall’Accademia del Tiramisù, che conferisce a Le Beccherie il titolo di locale storico per la ricetta originale.

Ma più di ogni certificazione, è stato il passaparola a fare la differenza. Prima Treviso, poi il Veneto, quindi tutta l’Italia. Infine il mondo. Il tiramisù diventa un linguaggio universale del gusto, capace di unire generazioni e culture diverse.

Oggi, ovunque lo si assaggi, ogni cucchiaio racconta quella stessa storia: un’idea nata in una cucina, diventata patrimonio condiviso. Perché il tiramisù non è solo un dolce. È memoria, identità e, soprattutto, un piccolo capolavoro italiano che continua a emozionare.

Benedetta Tintillini