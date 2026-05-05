“ToscanÀcini”: a Siena la fiera dei vignaioli artigiani toscani

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Siena ToscanÀcini, la prima fiera regionale interamente dedicata ai vignaioli artigiani della Toscana. L’evento, organizzato dalla cooperativa MondoMangione in collaborazione con l’associazione Officina Solidale, si terrà sabato 9 maggio nella piazza antistante MondoMangione, in via Bernardo Tolomei 7, nel quartiere Acquacalda di Siena.

La manifestazione rappresenta un’occasione unica per incontrare direttamente i produttori, degustare vini autentici e scoprire il volto più genuino della viticoltura toscana. Protagonisti saranno infatti piccoli vignaioli che condividono una filosofia basata sul rispetto della terra: niente chimica di sintesi, fermentazioni spontanee e una produzione che punta a esprimere in modo puro il territorio di origine.

Tra le principali novità di questa terza edizione spicca la degustazione guidata di gruppo condotta da Simone Ceccherini, degustatore e comunicatore del vino nonché brand ambassador Alma. Durante l’incontro, i partecipanti potranno esplorare le diverse sfumature del Sangiovese attraverso l’assaggio di nove etichette selezionate tra i produttori presenti. I biglietti sono disponibili anche in prevendita sul sito di MondoMangione fino al giorno dell’evento.

Un’altra novità riguarda i tour guidati ai banchi dei produttori: sommelier esperti accompagneranno i visitatori in percorsi di degustazione, raccontando storie, metodi e caratteristiche dei vini proposti. Saranno oltre cento le etichette disponibili, con la possibilità di acquistarle direttamente dai vignaioli.

Non mancherà l’offerta gastronomica, con piatti a chilometro zero preparati dalla cucina di MondoMangione, aperta per tutta la durata della manifestazione.

Il programma della giornata prevede degustazioni e incontri con i produttori dalle 12 alle 20, tour guidati gratuiti dalle 15 alle 18 (su prenotazione in loco) e la degustazione guidata alle 16. Dalle 18 fino alle 23 spazio all’after party con cocktail bar e musica.

Il costo d’ingresso è di 15 euro (10 euro in prevendita), con degustazioni illimitate incluse. La partecipazione alla degustazione di gruppo è invece disponibile solo in prevendita al prezzo di 12 euro.

“ToscanÀcini” si conferma così un appuntamento imperdibile per appassionati e curiosi, un viaggio nel cuore del vino artigianale toscano tra tradizione, sostenibilità e convivialità.