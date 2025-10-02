Tre Cime Dolomiti: oltre le rotte del turismo

Dalle Tre Cime di Lavaredo, simbolo indiscusso delle Dolomiti Bellunesi, fino ai villaggi più nascosti, il Veneto custodisce un patrimonio culturale e naturale che va oltre i percorsi più battuti. È qui che il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti invita a intraprendere un viaggio autentico, fatto di luoghi meno noti ma ricchi di fascino, per scoprire l’essenza di una montagna lontana dall’overtourism.

Passeggiata nella storia ad Auronzo

Ad Auronzo il tempo sembra essersi fermato. Tra le vie del centro si incontrano case in legno e pietra dall’architettura semplice e rustica, il lavatoio comunale, oggi restaurato, e i vecchi tabià, fienili che raccontano le attività agricole di un tempo. Un’atmosfera che rimanda a tradizioni vive, da scoprire con lente passeggiate nei boschi circostanti.

Tesori artistici a Vigo di Cadore

Vigo di Cadore è scrigno di arte e spiritualità. Le sue tre chiesette storiche custodiscono opere che spaziano dal Medioevo al Rinascimento. Tra queste la Cappella di Sant’Orsola, definita la “piccola Cappella degli Scrovegni”, con un ciclo pittorico unico nelle Dolomiti, e la chiesa di Santa Margherita a Salagona, raro esempio del passaggio dall’arte bizantina al gotico. A completare la visita, la Biblioteca Storica Cadorina, fondata nel 1892 e ricca di oltre 8.000 volumi.

Lozzo di Cadore, il paese dei mulini

Lungo il Rio Rin si snoda la via dei mulini, un percorso che riporta alle attività produttive di un tempo: mulini, fucine, segherie, con un esemplare ancora funzionante. Da non perdere anche il Museo della Latteria, che racconta le antiche tecniche di lavorazione del latte, e il Museo Ladino Diffuso, un vero percorso all’aperto dedicato a cultura e tradizioni locali.

Natura e silenzio in Val Popena

Per chi cerca paesaggi incontaminati, la natura delle Dolomiti offre scenari indimenticabili. Da Misurina parte l’escursione ad anello verso il Monte Popena, un itinerario tra pascoli, forcelle e panorami mozzafiato che culmina con l’Arco di roccia, una finestra naturale sospesa a oltre 2.200 metri.

Slow mountain, la filosofia delle Tre Cime

Il Consorzio Turistico Tre Cime Dolomiti promuove una vacanza diversa: lenta, consapevole, sostenibile. Qui la montagna non è solo sport e turismo di massa, ma ritmo autentico, accoglienza genuina e paesaggi che rigenerano. Un invito a vivere la montagna non come consumo, ma come esperienza di relazione con la natura e con le comunità che la abitano.