Treviso capitale dell’ecologia integrale: al via il XVII Forum Internazionale Greenaccord

Dal 18 al 21 marzo 2026 Treviso diventerà per quattro giorni un laboratorio globale di dialogo su ambiente, innovazione e informazione. La città ospiterà infatti il XVII Forum Internazionale dell’Informazione per la Salvaguardia della Natura, promosso da Greenaccord ETS e intitolato “Building Future Together – Un’umanità nuova con sete di futuro”.

L’iniziativa riunirà oltre 100 giornalisti provenienti da più di 40 Paesi, insieme a rappresentanti istituzionali, amministratori pubblici, imprenditori, accademici ed esponenti della cultura. L’obiettivo è promuovere un confronto internazionale su transizione energetica, tecnologie pulite, sostenibilità dei territori montani e responsabilità dei media in un contesto globale segnato da crisi climatiche, disuguaglianze e fragilità geopolitiche.

Una redazione globale nel cuore del Veneto

Il Forum si svolgerà tra gli spazi di Ca’ dei Carraresi e della Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti. Il programma prevede una sessione inaugurale e sei sessioni tematiche dedicate ai principali nodi della transizione ecologica e alla costruzione di una visione condivisa di ecologia integrale, capace di coniugare ambiente, economia, dimensione sociale e responsabilità culturale.

L’edizione 2026 assume una valenza strategica anche sul piano internazionale, puntando a costruire un ponte tra il Triveneto e lo Stato del Colorado negli Stati Uniti. Due territori apparentemente lontani ma accomunati da identità montana, forte vocazione turistica e sportiva e crescente attenzione alle politiche ambientali.

Un dialogo tra Dolomiti e Montagne Rocciose

Il confronto tra Colorado e Veneto sarà uno dei fili conduttori dell’evento. Rappresentanti istituzionali e imprenditoriali statunitensi, insieme a protagonisti dell’innovazione tecnologica americana, discuteranno di mobilità sostenibile, pianificazione territoriale, economia delle aree montane e governance ambientale.

Il dialogo transatlantico guarderà in particolare alle Dolomiti e alle Montagne Rocciose come territori-laboratorio per sperimentare nuovi modelli di cooperazione internazionale.

Olimpiadi sostenibili e tecnologie digitali

Tra i temi centrali ci sarà anche la sostenibilità dei grandi eventi internazionali, con un focus sui Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Durante la sessione inaugurale interverrà Gloria Zavatta, che illustrerà il rapporto di sostenibilità dei Giochi e le strategie adottate per ridurne l’impatto ambientale e garantire un’eredità positiva ai territori ospitanti.

Il Forum avrà inoltre uno sguardo globale grazie alla partecipazione di Jinfeng Zhou, che porterà l’esperienza della China Biodiversity Conservation and Green Development Foundation nella tutela della biodiversità e nella cooperazione ambientale internazionale.

Grande attenzione sarà dedicata anche al ruolo delle piattaforme digitali nella costruzione del dibattito ambientale. Tra gli ospiti figurano Andy Thompson, che terrà una lectio magistralis sull’impatto delle notizie ambientali sui social network, e Hanna Grahn, che affronterà il tema della cultura e della musica come strumenti di consapevolezza ambientale.

Informazione e responsabilità globale

Il Forum affronterà anche altri temi chiave della sostenibilità contemporanea: bioarchitettura, agricoltura sostenibile, filiere del cibo, rigenerazione urbana, economia del benessere e rapporto tra natura e bellezza. Una sessione conclusiva sarà dedicata al ruolo dei media nella narrazione delle sfide climatiche, con la consegna del Greenaccord International Media Award a una realtà nordamericana impegnata nell’informazione ambientale.

«In un tempo segnato da conflitti, crisi climatiche e incertezze geopolitiche – dichiara il presidente di Greenaccord, Alfonso Cauteruccio – abbiamo bisogno di ricostruire un orizzonte comune. L’ecologia integrale non è uno slogan, ma una visione che tiene insieme ambiente, giustizia sociale, economia e spiritualità».

Sulla stessa linea il segretario generale dell’organizzazione, Giuseppe Milano, che sottolinea come il Forum voglia «costruire una visione di società più giusta e inclusiva, in cui giustizia sociale e ambientale possano procedere insieme verso una prosperità intergenerazionale».

Treviso laboratorio europeo della sostenibilità

Accanto ai momenti di dibattito, il Forum offrirà percorsi formativi accreditati dall’Ordine dei Giornalisti e occasioni di incontro con le imprese del territorio. L’obiettivo è valorizzare l’area di Treviso e Belluno come hub europeo di innovazione ambientale e cooperazione internazionale.

Attiva dal 2003 nella formazione dei giornalisti sui temi ambientali e sociali, Greenaccord ha costruito negli anni una rete internazionale di centinaia di professionisti dell’informazione, promuovendo il dialogo tra scienza, istituzioni, imprese e cultura.

Il Forum Internazionale rappresenta oggi l’espressione più significativa di questo percorso: uno spazio permanente di confronto globale sulla tutela della “casa comune”, nel segno di un nuovo umanesimo capace di coniugare innovazione, responsabilità e visione condivisa del futuro. 🌍🌱