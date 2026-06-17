Tuoro 217 a.C., torna la grande rievocazione della battaglia tra Annibale e Roma

Il passato torna a vivere sulle rive del lago Trasimeno con la decima edizione di “Tuoro 217 a.C.”, la manifestazione che rievoca una delle battaglie più celebri e strategicamente significative della Seconda Guerra Punica. L’evento, promosso dalla Pro Loco di Tuoro sul Trasimeno in collaborazione con il Comune e numerose associazioni di rievocazione storica provenienti da tutta Italia, si svolgerà sabato 20 e domenica 21 giugno nello scenario del Campo del Sole, a Punta Navaccia.

La manifestazione è stata presentata oggi a Perugia e si conferma come uno degli appuntamenti più importanti dedicati alla valorizzazione della storia antica e del patrimonio culturale del territorio. Per due giornate il museo a cielo aperto affacciato sul lago si trasformerà in un grande palcoscenico dove rivivere l’epico scontro del 217 a.C. tra le legioni romane guidate dal console Caio Flaminio e l’esercito cartaginese di Annibale Barca.

«Siamo lieti di ospitare a Tuoro sul Trasimeno un evento così straordinario che ci permette di rivivere un momento epico della nostra storia – ha dichiarato l’assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Tuoro, Matteo Baldeschi –. La rievocazione rappresenta un’occasione unica per coinvolgere cittadini e visitatori, promuovendo cultura, turismo e il senso di identità del nostro territorio». Baldeschi ha inoltre ricordato come la manifestazione sia oggi ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo.

L’apertura degli accampamenti storici è prevista alle 14.30 di entrambe le giornate. I visitatori potranno esplorare fedeli ricostruzioni della vita militare e quotidiana del III secolo a.C., partecipare ad attività didattiche e conoscere da vicino armature, tecniche di combattimento, usi e costumi dell’epoca.

Dalle 17.30 prenderanno il via i momenti più spettacolari dell’evento, con combattimenti simulati, dimostrazioni di gladiatoria e ricostruzioni sceniche che riproporranno le fasi salienti della storica battaglia del Trasimeno. Il programma sarà arricchito da musica, artigianato storico, approfondimenti culturali e degustazioni ispirate ai sapori dell’antichità. A chiudere la manifestazione, domenica alle 19.30, sarà un suggestivo concerto musicale.

Durante tutto il fine settimana sarà inoltre possibile visitare il Museo di Annibale, nel centro storico di Tuoro, in piazza del Rondò, dove i visitatori potranno approfondire gli aspetti storici e strategici dell’imboscata che segnò una delle più pesanti sconfitte dell’esercito romano.

Numerosa la partecipazione dei gruppi di rievocazione storica provenienti da diverse regioni italiane. Accanto alla locale Legio I Taurus saranno presenti la Legio Tertia Consularis dalla Liguria, i Nertobacos di Bologna e le ballerine Ninfee Nereidi da Roma, oltre ad altri gruppi specializzati nella ricostruzione storica.

«È un onore per la Pro Loco realizzare “Tuoro 217 a.C.”, un evento che celebra le nostre radici storiche e culturali – ha sottolineato il presidente della Pro Loco di Tuoro, Andrea Millotti –. Grazie all’impegno dei rievocatori e dei volontari riusciamo a offrire un’esperienza autentica e coinvolgente per grandi e piccoli». Millotti ha ricordato inoltre come la manifestazione sia nata dall’evoluzione dello storico Palio Rionale del Tiro della Biga e sia oggi inserita in progetti nazionali dedicati alla promozione del patrimonio culturale immateriale e del turismo storico-archeologico.

L’obiettivo è richiamare un pubblico sempre più ampio, offrendo un’occasione unica per riscoprire uno dei capitoli più affascinanti della storia antica italiana attraverso una formula che unisce divulgazione, spettacolo e valorizzazione del territorio.