Tuscia in Fiore: sapori, borghi e tradizioni nel cuore della Tuscia

Tuscia in Fiore torna a maggio con eventi nei borghi della Tuscia. Incontro a Farnese con il vicepresidente Nuccio Chiossi e degustazione di eccellenze locali.

La Tuscia si prepara a sbocciare con uno degli appuntamenti più attesi della primavera: Tuscia in Fiore, un evento che celebra la bellezza dei borghi, la cultura e le eccellenze enogastronomiche del territorio. In occasione della visita dei giornalisti di Italian Travel Press al suggestivo Borgo di Pinocchio, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Nuccio Chiossi, vicepresidente dell’iniziativa, a Farnese, uno dei gioielli più autentici della zona.

L’incontro si è rivelato un momento prezioso per raccontare lo spirito di Tuscia in Fiore: un progetto che nasce con l’obiettivo di valorizzare i piccoli borghi, spesso lontani dai grandi circuiti turistici, ma ricchi di storia, tradizioni e sapori unici.

Durante la giornata organizzata presso la Casa di Caccia dall’Associazione Borgo di Pinocchio Farnese in collaborazione con la Pro Loco e il Comitato Gemellaggio, i partecipanti hanno potuto immergersi in un vero e proprio viaggio sensoriale tra i prodotti tipici del territorio. Protagonisti assoluti sono stati l’olio extravergine di oliva, le rinomate lenticchie di Onano, l’intenso aglio di Proceno, il miele artigianale e, da non dimenticare, le ciliegie di Celleno oltre alla variegata produzione di formaggi ovini e bovini. Un’esperienza autentica che ha messo in luce la qualità e la genuinità delle produzioni locali, frutto di una tradizione agricola tramandata nel tempo.

Tuscia in Fiore non è solo gusto, ma anche scoperta e condivisione. L’iniziativa propone infatti una serie di eventi diffusi che coinvolgono diversi borghi della Tuscia, trasformandoli in palcoscenici naturali dove arte, natura e cultura si incontrano.

L’appuntamento è fissato per il mese di maggio, con un calendario ricco di iniziative pensate per ogni tipo di visitatore. Si parte il 1° maggio a Villa San Giovanni in Tuscia, dando ufficialmente il via a un percorso che accompagnerà turisti e curiosi alla scoperta delle meraviglie del territorio.

Tuscia in Fiore rappresenta quindi un’occasione unica per vivere la Tuscia in tutta la sua autenticità: tra paesaggi incantevoli, borghi storici e sapori indimenticabili, è un invito a rallentare e riscoprire il valore delle tradizioni.

Una primavera da non perdere, nel cuore più genuino del Lazio.

Benedetta Tintillini