Umbria Balloon Festival 2026: dal Trasimeno a Todi il cielo si riempie di mongolfiere

Presentato a Roma il programma estivo dell’Umbria Balloon Festival 2026. Dal 24 luglio al 2 agosto il cuore della manifestazione tra Castiglione del Lago e Todi, con Night Glow, voli in mongolfiera ed eventi dedicati al territorio

Dal Lago Trasimeno alle colline tuderti, l’Umbria Balloon Festival 2026 si prepara a regalare uno degli spettacoli più suggestivi dell’estate italiana. Il programma delle tappe estive è stato presentato ufficialmente a Roma, nella sede nazionale dell’Aero Club d’Italia, che patrocina la manifestazione, confermando la crescita di un progetto che punta a promuovere l’Umbria attraverso il fascino del volo in mongolfiera e un modello di turismo esperienziale, lento e sostenibile.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente dell’Aero Club d’Italia Stefano Arcifa, l’assessore al Turismo della Regione Umbria Simona Meloni, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il vicesindaco di Todi Claudio Ranchicchio, oltre ai promotori dell’iniziativa Luca Briziarelli, per Bil Benefit Srl SB, e Giancarlo Faltoni dell’Aeroclub Trasimeno Asd.

Il cuore della manifestazione si svolgerà dal 24 al 26 luglio a Castiglione del Lago e dal 31 luglio al 2 agosto a Todi, due appuntamenti che rappresentano il momento centrale di un calendario molto più ampio, in programma dal 25 aprile al 20 settembre con eventi diffusi in numerosi comuni umbri. Dopo il prologo del Torgiano Green Festival, il Parco Acquarossa di Gualdo Cattaneo fungerà da base operativa tra le due tappe principali, ospitando decolli singoli, voli liberi e voli commerciali dedicati a turisti e appassionati.

Accanto ai tradizionali decolli all’alba, il festival offrirà un ricco programma di eventi serali. All’aeroporto “Leopoldo Eleuteri” di Castiglione del Lago sono previsti spettacoli, musica dal vivo, dj set, street food e iniziative per famiglie, mentre il Trasimeno Night Glow, in programma il 25 e 26 luglio, illuminerà il cielo con le mongolfiere che, sincronizzate con la musica, creeranno spettacolari coreografie di luce. Il gran finale si terrà il 2 agosto in Piazza del Popolo a Todi con il suggestivo Todi Night Glow.

Tra le novità più significative figura anche “Il gusto di volare”, format dedicato alla promozione delle eccellenze enogastronomiche umbre, che accompagnerà i principali appuntamenti serali offrendo degustazioni di prodotti tipici e creando un connubio tra paesaggio, tradizioni e sapori del territorio.

Oltre ad assistere ai voli degli equipaggi internazionali, il pubblico potrà vivere in prima persona l’emozione del volo grazie ai voli ancorati, ai voli liberi commerciali e alle attività aerostatiche organizzate in collaborazione con alcune delle principali aziende italiane del settore.

“La Regione Umbria sostiene con convinzione iniziative come l’Umbria Balloon Festival – ha dichiarato l’assessore Simona Meloni – perché rappresentano un modello innovativo di promozione del territorio e possono fare dell’avioturismo un elemento qualificante dell’offerta regionale”. Un percorso che potrebbe consolidarsi ulteriormente grazie alla proposta dell’Aero Club d’Italia di ospitare in Umbria anche nei prossimi tre anni il Raduno aereo nazionale.

Sulla stessa linea il presidente dell’Aero Club d’Italia Stefano Arcifa, che ha evidenziato come manifestazioni di questo tipo costituiscano un’opportunità per avvicinare il pubblico al mondo del volo e, allo stesso tempo, valorizzare dal punto di vista turistico ed economico i territori coinvolti.

L’obiettivo degli organizzatori è ambizioso: fare dell’Umbria Balloon Festival 2026 uno degli appuntamenti di riferimento per il volo in mongolfiera e l’avioturismo in Italia, ampliando progressivamente il coinvolgimento dell’intera regione e offrendo ai visitatori un modo originale di scoprire l’Umbria dall’alto, tra paesaggi, borghi, cultura e sapori.