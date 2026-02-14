L’Umbria del Vino 2026: le cantine vincitrici

I nomi delle aziende premiate del concorso L’Umbria del Vino 2026 sono stati resi noti al termine delle degustazioni. I vini vincitori saranno svelati il 24 febbraio durante la cerimonia ufficiale.

Sono state proclamate le 20 cantine vincitrici della quinta edizione del concorso enologico regionale “L’Umbria del Vino”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio dell’Umbria e curata dalla sua Azienda Speciale Promocamera. L’annuncio è stato dato dal presidente Giorgio Mencaroni, affiancato dal segretario generale Federico Sisti, al termine delle sessioni di degustazione svolte nel mese di gennaio da una giuria di esperti.

I vini premiati e i relativi riconoscimenti per ciascuna categoria saranno resi noti il prossimo 24 febbraio, in occasione della cerimonia ufficiale che si terrà presso il Centro Congressi della Camera di Commercio.

Le 20 cantine vincitrici

Di seguito, in ordine alfabetico, le aziende che si sono aggiudicate i riconoscimenti dell’edizione 2026:Azienda agraria Montemelino (Tuoro sul Trasimeno) Azienda agricola Argillae (Allerona)

Azienda agricola Castello di Corbara (Orvieto)

Azienda agricola Chiesa del Carmine di Jeremy Sinclair (Perugia)

Azienda agricola La Fonte (Bevagna)

Azienda agricola Le Crete (Giove)

Benedetti & Grigi (Montefalco)

Cantina Baldassarri (Collazzone)

Cantina Berioli (Magione)

Cantina Bigi (Orvieto)

Cantina Dionigi (Bevagna)

Cantina Semonte (Gubbio)

Cantina Vinsentie (Tuoro sul Trasimeno)

Cesarini Sartori (Gualdo Cattaneo)

Pizzogallo (Amelia)

Ruggeri Tenuta Colfalco (Montefalco)

Tenute Baldo (Bastia Umbra)

Tenute Lunelli (Bevagna)

Terre de la Custodia (Gualdo Cattaneo)

Terre Margaritelli (Torgiano)

Secondo il regolamento, in base alle disposizioni ministeriali, possono essere resi pubblici esclusivamente i nomi delle aziende vincitrici e non l’elenco completo delle cantine partecipanti.

Categorie in concorso e premi speciali

Il concorso ha valutato i vini suddivisi nelle seguenti categorie:

Vini bianchi DOC

Vini bianchi IGT

Vini rossi DOC e DOCG

Vini rossi IGT

Vini rosati

Spumanti di qualità

Vini dolci

Sono inoltre previsti tre premi speciali:

Premio giovane imprenditore

Premio impresa al femminile

Premio vino biologico

“L’obiettivo che il concorso enologico L’Umbria del Vino anche quest’anno intende perseguire è la valorizzazione dell’attività delle aziende vitivinicole e dei loro prodotti – ha dichiarato il presidente Giorgio Mencaroni –. Vogliamo stimolare i produttori a un continuo miglioramento, consapevoli che la promozione del patrimonio enogastronomico di eccellenza del territorio, di cui il vino è componente essenziale, costituisce una leva fondamentale anche per il turismo e per l’economia umbra.”

Sulla qualità dei vini in gara è intervenuto anche il segretario generale Federico Sisti: “Durante la degustazione è emerso come, nel complesso, i vini partecipanti all’edizione 2026 abbiano raggiunto livelli di punteggio significativi. È doveroso riconoscere il merito anche delle altre numerose aziende che si sono posizionate a ridosso dei vincitori, con scarti davvero minimi.”

Appuntamento al 24 febbraio

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 24 febbraio alla presenza dei partner del concorso: Regione Umbria, Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria, Cia Umbria, 3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, Associazione Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria e Confcooperative Umbria, oltre alle cantine premiate.

“L’Umbria del Vino” è l’unico concorso enologico regionale a possedere l’autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, confermandosi un appuntamento di riferimento per la valorizzazione dell’eccellenza vitivinicola umbra.