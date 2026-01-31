In Umbria è tempo di Pizza Symposium

L’Umbria si prepara a diventare il cuore pulsante della pizza contemporanea. Dal 5 al 9 febbraio 2026, Molino sul Clitunno, storica azienda molitoria umbra da sempre impegnata nella valorizzazione dell’arte bianca e delle filiere di qualità, lancia il Pizza Symposium, il primo grande simposio interamente dedicato alla cultura, alla tecnica e all’evoluzione della pizza. Un debutto di rilievo che si affianca al ritorno di uno degli appuntamenti più attesi del settore: il 4° Trofeo della Pizza Molino sul Clitunno.

Il Pizza Symposium si svolgerà dal 5 all’8 febbraio presso l’Accademia di Formazione sull’Arte Bianca “Antico Fienile” di Trevi, e si presenta come un format innovativo che unisce formazione, confronto, sperimentazione e visione. Non un semplice evento, ma un vero e proprio laboratorio di idee dove la pizza viene raccontata come fenomeno culturale, gastronomico e sociale, capace di esprimere identità, territori e futuro.

Un percorso di crescita per i professionisti del settore

A numero chiuso, con la partecipazione di 30 pizzaioli selezionati, il Pizza Symposium punta sulla qualità dell’esperienza e sul coinvolgimento attivo dei partecipanti. Ad affiancarli, un team di tutor di alto profilo: la Mindfulness Teacher Nerina Di Nunzio, lo chef stellato Andrea Impero del ristorante Elementi Fine Dining, il maestro di arte bianca Fabio Gargiulo, la nutrizionista Chiara Bartolomei e l’esperta di impasti alternativi Helga Liberto.

Workshop, masterclass, tavole rotonde e sessioni pratiche guideranno i partecipanti in un percorso condiviso che porterà alla stesura del Manifesto della Pizza del Futuro, documento simbolico che raccoglierà valori, visioni e nuove prospettive sul mestiere del pizzaiolo.

Al centro del progetto, la filosofia di Molino sul Clitunno e la sua Filiera Agricola Italiana Certificata “ORO PURO”, espressione concreta di qualità, sostenibilità e legame con il territorio. Non mancherà infatti il contributo di importanti eccellenze umbre come Frantoio Gaudenzi, Ellesse Tenuta San Pietro a Pettine e Cantina Montioni, che apriranno le porte delle loro aziende per raccontare il valore della materia prima. Con loro anche Viander – Il Mangiar Bene, con una prestigiosa selezione di prodotti di alta gamma per il mondo Ho.Re.Ca.

Il programma: tre giorni per immaginare la pizza di domani

Day 1 – Identità, territorio e materia prima

Il Symposium si apre con un ritorno alle origini. Al centro della prima giornata, il ruolo del pizzaiolo oggi e la conoscenza profonda delle materie prime: dal grano all’olio extravergine, fino ai prodotti simbolo del territorio italiano. Tra i protagonisti, il maestro pizzaiolo Fabio Gargiulo, punto di riferimento della pizza contemporanea, che porterà la sua visione sul valore dell’identità e della tecnica.

Day 2 – Benessere, consapevolezza e sostenibilità

La pizza incontra il benessere. Con Chiara Bartolomei e Helga Liberto si affronteranno temi centrali come il rapporto tra pizza, alimentazione e stile di vita sano, e l’utilizzo di impasti alternativi per una pizza più digeribile e leggera. Con Nerina Di Nunzio, invece, spazio a un vero laboratorio di Mindfulness dedicato ai pizzaioli, per migliorare concentrazione, equilibrio e consapevolezza. Una giornata che propone una nuova idea di pizzeria: più sana, più etica e più umana.

Day 3 – Tecnica, abbinamento e alta esperienza

La terza giornata guarda alla ricerca e all’alta ristorazione. La pizza dialoga con la cucina d’autore grazie a una masterclass interattiva con lo chef Andrea Impero, affiancata da approfondimenti su cultura del vino e abbinamenti, per trasformare ogni spicchio in un’esperienza gastronomica completa.

Gran finale con il 4° Trofeo della Pizza

Il percorso si concluderà il 9 febbraio 2026 con il 4° Trofeo della Pizza Molino sul Clitunno, competizione professionale aperta anche a pizzaioli stranieri, che premierà tecnica, creatività e identità. A decretare il campione 2026, una giuria d’eccezione composta dalla giornalista enogastronomica Antonella Amodio, dal maestro Fabio Gargiulo, dal pizzaiolo Roberto Davanzo di Bob Alchimia a Spicchi, dallo chef Andrea Impero e dal giudice di forno Luigi Bovo.

Il Trofeo si svolgerà all’interno di Expo Tecnocom, in programma a Umbriafiere dall’8 all’11 febbraio, e promette di essere uno spettacolo nello spettacolo, tra talento, confronto e visioni sul futuro della pizzeria contemporanea.

Con il Pizza Symposium e il Trofeo della Pizza, Molino sul Clitunno conferma il proprio ruolo di protagonista nel panorama dell’arte bianca italiana, offrendo al settore non solo eventi, ma strumenti concreti per immaginare e costruire il futuro della pizza. 🍕