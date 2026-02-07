“La Via del Bergamotto”: itinerario turistico esperienziale dedicato all’oro verde

Valorizzare il Bergamotto di Reggio Calabria trasformandolo da eccellenza agricola a motore di sviluppo turistico e culturale: è questo l’obiettivo de “La Via del Bergamotto”, il primo itinerario turistico esperienziale interamente dedicato al principe degli agrumi, presentato ufficialmente nella Sala Convegni della Camera di Commercio di Reggio Calabria.

L’iniziativa, promossa dalla Camera di Commercio con la collaborazione tecnica di ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali, nasce come evoluzione del percorso di valorizzazione avviato durante l’ultima edizione di Bergarè e si inserisce in una più ampia strategia di marketing territoriale volta a mettere a sistema filiera agricola, cultura e accoglienza.

“La Via del Bergamotto” si propone di trasformare la vocazione produttiva del territorio in un’offerta turistica strutturata, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno. Il progetto punta su esperienze dirette nelle aziende agricole, percorsi culturali, degustazioni enogastronomiche e momenti di narrazione identitaria, offrendo al turista un’immersione autentica nel legame profondo tra il bergamotto e l’area metropolitana reggina.

Non un semplice percorso geografico, ma un modello di collaborazione che coinvolge agricoltori, trasformatori, operatori turistici e istituzioni culturali. Un ecosistema aperto e in continua evoluzione, come ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio Antonino Tramontana: «La Via del Bergamotto è uno strumento dinamico, una cornice flessibile che cresce nel tempo e accoglie nuove proposte esperienziali. Abbiamo già riaperto i termini per raccogliere ulteriori adesioni da parte di produttori e trasformatori. Nel 2026 accompagneremo le imprese nel miglioramento delle esperienze turistiche, rafforzando il legame tra agrumicoltura e turismo e offrendo al visitatore il Bergamotto come racconto identitario di un’intera area».

Secondo Daniele Donnici di ISNART, il bergamotto rappresenta un potente volano di sviluppo soprattutto per i piccoli comuni dell’areale di coltivazione, molti dei quali presentano un potenziale turistico ancora inespresso. “La Via del Bergamotto” diventa così uno strumento operativo per intercettare nuovi flussi, favorire la destagionalizzazione e generare ricadute economiche concrete lungo tutta la filiera.

All’incontro hanno preso parte anche rappresentanti delle associazioni di categoria e operatori del settore, che hanno espresso apprezzamento per un progetto capace di coniugare visione strategica e applicazione pratica, traducendosi in buone pratiche di sviluppo territoriale.

Nel corso della mattinata è stata inoltre presentata un’ulteriore iniziativa legata a Bergarè: le “Ricette di Bergarè”, una raccolta di preparazioni d’autore realizzate in collaborazione con chef e pasticceri locali. Un progetto che mira, da un lato, a incentivare il consumo del frutto fresco nelle famiglie e, dall’altro, a consolidare il ruolo del bergamotto come ingrediente d’eccellenza della gastronomia reggina contemporanea.

Un passo concreto verso un turismo identitario, sostenibile e partecipato, che trova nel bergamotto non solo un prodotto simbolo, ma una chiave di lettura per raccontare il territorio.

Per informazioni sull’itinerario e per consultare le ricette: www.bergare.it