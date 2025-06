L’artista Vinicio Momoli a Perugia con la mostra “Timeless”

L’atmosfera era vibrante e carica di emozione all’inaugurazione della mostra “Timeless” presso la galleria Spazio CEC, nel cuore del centro storico di Perugia. Protagonista della serata, il maestro Vinicio Momoli, artista veneto di fama internazionale, che con la sua poetica visiva e la sua ricerca materica ha saputo incantare critici, curatori, designer e appassionati d’arte accorsi numerosi per l’evento.

In esclusiva per l’Umbria, la mostra segna un momento importante nella carriera dell’artista, che ha fatto della sperimentazione e della contaminazione i capisaldi della propria ricerca. Attivo tra Riese Pio X (Treviso) e Parigi, Momoli ha esposto in Europa, Stati Uniti e Canada, distinguendosi per l’uso inedito di materiali industriali — in particolare la gomma, lavorata per dare vita a forme astratte, minimali e cariche di tensione poetica.

“Superare i confini tra pittura e scultura, tra materia e spiritualità”, è la chiave di lettura offerta dalla critica Flavia Motolese, che sottolinea come l’opera di Momoli non si lasci incasellare in definizioni di genere: «La sua è un’arte di frontiera, in grado di coniugare neoplasticismo, informale materico e minimalismo, con un linguaggio personale e inconfondibile».

Nella sua lunga carriera, iniziata nei primi anni Settanta, Momoli ha partecipato a eventi prestigiosi, tra cui le biennali di Venezia, Pechino e Kuwait. Memorabile la sua partecipazione alla 53ª Biennale di Venezia con la scultura permanente “Nexiture Contact” e la vittoria al concorso “Public Art” di Toronto nel 2006 con il progetto “Contrappunto”. Le sue opere sono entrate in collezioni pubbliche e private internazionali, comprese installazioni a bordo di super yacht e spazi architettonici di rilievo.

L’esposizione perugina “Timeless”, curata con estrema attenzione, è una rara occasione per ammirare dal vivo una selezione significativa del suo lavoro più recente, in un dialogo serrato tra forma, luce e materia. Un percorso visivo che non lascia indifferenti e che conferma la potenza espressiva di un artista capace di rinnovarsi continuamente.

La mostra sarà visitabile fino al 4 luglio 2025 presso lo Spazio CEC, segnando un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti dell’arte contemporanea. Vinicio Momoli, con il suo universo estetico raffinato e senza tempo, ha lasciato un segno indelebile nella città di Perugia.