Vistorta apre le sue porte per le Giornate delle Ville Venete 2025

Un’intera giornata dedicata a visite, laboratori e degustazioni per scoprire la storica dimora friulana Vistorta e il suo parco firmato da Russell Page

Sabato 18 ottobre la storica dimora di Vistorta aderisce alla quarta edizione delle Giornate delle Ville Venete, aprendo eccezionalmente le sue porte per un evento che unisce storia, natura e cultura agricola. Un’occasione unica per visitare uno dei luoghi più affascinanti del Friuli Venezia Giulia, dove architettura e paesaggio dialogano armoniosamente con la tradizione vitivinicola della famiglia Brandolini d’Adda.

“Siamo felici di aprire le porte di Vistorta proprio dopo la vendemmia, un momento che per noi rappresenta il culmine dell’anno agricolo e l’occasione per condividere con i visitatori la bellezza della villa, del parco e del nostro lavoro quotidiano,” afferma Brandino Brandolini d’Adda.

Il programma prevede visite guidate al parco storico disegnato dal celebre paesaggista inglese Russell Page, con partenze alle ore 10.00, 11.00, 14.30 e 15.30. Le guide condurranno i partecipanti in un percorso tra arte, architettura e natura, ripercorrendo la storia della famiglia e il profondo legame con la terra friulana.

Nel pomeriggio, alle 14.30, spazio alla botanica con il Laboratorio delle Orchidee, dedicato alla cura e alla scoperta di queste piante eleganti e affascinanti. A seguire, alle 15.30, il Dott. Ettore Marson, Direttore del Museo dell’Industria Bacologica “Domenico Marson”, terrà la conferenza “La filiera serica: conosciamo il passato per interpretare il presente”, un viaggio tra tradizioni agricole e saperi artigianali del territorio.

Durante tutta la giornata, dalle 10.00 alle 17.00, sarà possibile partecipare al percorso di degustazione dei vini di Vistorta, accompagnati da formaggi locali, per un’esperienza che celebra i sapori autentici del Friuli.

Il biglietto d’ingresso, comprensivo di visita e degustazione, è fissato a 15 euro a persona.

Tutte le informazioni su orari, attività e prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.giornatavillevenete.it

.

La prenotazione è obbligatoria via e-mail all’indirizzo vistorta@vistorta.it o telefonando al numero 0437 1135.