Viterbo. Violenza di genere: esperienze a confronto

A Viterbo una giornata di dialogo e prevenzione sulla violkenza di genere all’Università degli Studi della Tuscia. Un incontro promosso dall’Ordine dei Medici e dall’A.I.D.M. in collaborazione con UNITUS e la Fondazione Giulia Cecchettin per rafforzare la rete tra istituzioni, sanità e cittadinanza

Si terrà sabato 18 ottobre 2025, dalle ore 9:00 alle 17:00, presso l’Auditorium Carlo Azeglio Ciampi dell’Università degli Studi della Tuscia (UNITUS), la giornata di approfondimento dal titolo “Violenza di genere: esperienze a confronto”, un evento dedicato alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere attraverso il dialogo tra mondo accademico, sanitario e istituzionale.

Promosso dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Viterbo e dall’Associazione Italiana Donne Medico (A.I.D.M.), l’incontro è realizzato in collaborazione con il Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Università degli Studi della Tuscia e la Fondazione Giulia Cecchettin, impegnata nella sensibilizzazione e nel sostegno delle vittime di violenza.

Presieduto dal dott. Antonio Maria Lanzetti, Presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Viterbo e Responsabile scientifico dell’evento, l’appuntamento si propone di promuovere una cultura della prevenzione e del rispetto, valorizzando le buone pratiche e le esperienze condivise tra professionisti e cittadini.

Tra i relatori figurano il prof. Stefano Ubertini, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, la prof.ssa Tiziana Laureti, Magnifica Rettrice designata UNITUS, la prof.ssa Sonia Maria Melchiorre, Presidente del CUG UNITUS, e la dott.ssa Rossella Mellino, Presidente A.I.D.M.

Interverranno inoltre il Sig. Gino Cecchettin, Presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, la Col. dott.ssa Barbara Vitale (Carabinieri – Roma), la dott.ssa Simona Renata Baldassarre (Assessorato alla Cultura, Pari Opportunità e Politiche giovanili della Regione Lazio), la dott.ssa Lorena Cipollone (Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Viterbo) e rappresentanti dei centri antiviolenza e dei progetti territoriali di sostegno alle vittime.

«Il tema della violenza di genere chiama tutti noi a un impegno collettivo che parte dalla formazione, passa per la consapevolezza e si concretizza in azioni di rete e responsabilità condivisa», dichiara la prof.ssa Sonia Maria Melchiorre, Presidente del CUG UNITUS. «Università, istituzioni e mondo sanitario devono dialogare e collaborare per costruire una cultura della parità e del rispetto, capace di incidere concretamente nella vita delle persone».

L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto in particolare ai professionisti della sanità e prevede il riconoscimento di 6 crediti ECM. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria sul sito dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Viterbo: www.ordinemediciviterbo.it

