Assisi, inaugurato il World Tourism Event: UNESCO, turismo sostenibile e pace al centro del confronto

Al Palazzo del Monte Frumentario la cerimonia inaugurale della 17ª edizione del WTE. Istituzioni, rappresentanti dei siti UNESCO, operatori e territori a confronto sulla necessità di coniugare valorizzazione turistica, tutela del patrimonio e qualità della vita delle comunità

Assisi torna al centro del turismo legato al patrimonio mondiale con la 17ª edizione del World Tourism Event, inaugurata questa mattina al Palazzo del Monte Frumentario. Il salone internazionale dedicato ai siti Patrimonio Mondiale UNESCO, che si svolge il 24 e 25 settembre, riunisce destinazioni, istituzioni, operatori e buyer internazionali per affrontare le sfide di un turismo sempre più orientato alla sostenibilità, alla valorizzazione dei territori e alla tutela dei beni culturali.

Un ritorno particolarmente significativo per Assisi, città nella quale il WTE è nato e che oggi lo accoglie nell’anno dell’ottavo centenario francescano, intrecciando i temi del patrimonio mondiale con quelli della pace, dell’incontro tra culture e della sostenibilità.

Marco Citerbo ha fatto gli onori di casa, mentre Gianluca Caramanna, Deputato del Parlamento italiano e consigliere del Ministro del Turismo per le relazioni istituzionali, in collegamento, ha sottolineato come il WTE rappresenti un «momento importante di confronto per i siti UNESCO e le piccole aree della nostra nazione attraverso i cammini e la promozione delle aree interne». Nel suo intervento ha richiamato anche i 75 milioni di euro destinati al patrimonio dei piccoli Comuni e dei siti UNESCO, indicando nella valorizzazione e nella distribuzione dei flussi turistici una delle direttrici di lavoro, con riferimento anche ad Assisi e alla Val d’Orcia.

Assisi, turismo e tutela del patrimonio

La soddisfazione per il ritorno del WTE nella città serafica è stata espressa dall’assessore al Turismo del Comune di Assisi Fabrizio Leggio, che ha ricordato il significato della manifestazione e il ruolo del riconoscimento UNESCO: «Con soddisfazione inauguriamo la diciassettesima edizione del WTE, evento che cerca di portare il marchio UNESCO al fine di promuovere pace e sviluppo dei territori. Grande soddisfazione per l’incontro tra buyer e istituzioni per affrontare i nuovi problemi come l’overtourism e la tutela del paesaggio».

Il confronto tra operatori e istituzioni è infatti uno degli elementi centrali del WTE. La giornata inaugurale prevede il workshop B2B tra seller e buyer internazionali, mentre il programma propone incontri dedicati al patrimonio culturale, alla mobilità sostenibile, ai cammini e agli itinerari culturali.

Un tema particolarmente rilevante per Assisi è quello della gestione dei flussi turistici e della relazione tra turismo religioso e vita della comunità.

A richiamarlo è stato padre Marco Moroni, custode del Sacro Convento di San Francesco, sottolineando come «essere accoglienti non è sempre semplice per la comunità, dati i numeri delle presenze». Da qui la necessità di mantenere uno stretto rapporto con l’amministrazione comunale per la gestione degli afflussi, cercando un equilibrio tra dimensione turistica e religiosa.

Una collaborazione che, ha ricordato padre Moroni, ha trovato una significativa applicazione anche in occasione dell’ostensione del corpo di San Francesco, mentre Assisi si avvicina alla festa del Patrono d’Italia. «Esperienza e sinergia consolidate tra Sacro Convento, diocesi e Comune», ha sottolineato, evidenziando il valore della collaborazione istituzionale e religiosa nella gestione di momenti di particolare affluenza.

Il patrimonio UNESCO come strumento di pace

Dal confronto è emersa anche la dimensione internazionale del riconoscimento UNESCO. Alessio Pascucci, presidente dell’Associazione Italiana Patrimonio Mondiale, ha definito Assisi un luogo nel quale «si incontrano energie positive di cui abbiamo estremo bisogno, come il bisogno della pace», ricordando anche la figura di Claudio Ricci, primo presidente dell’associazione.

Pascucci ha evidenziato come il riconoscimento UNESCO non abbia sempre ricevuto in Italia l’attenzione attesa e ha richiamato il significato universale dell’essere parte del sistema del Patrimonio Mondiale: «Essere sotto questo intreccio vuole dire promuovere la pace attraverso un patrimonio dell’umanità intera».

L’Italia, Nazione con il maggior numero di siti UNESCO, ha dunque una particolare responsabilità nella tutela e nella valorizzazione di questo patrimonio. Da Assisi, l’auspicio è che l’iniziativa possa continuare a crescere e che «il seme piantato ad Assisi dia frutti e renda coscienti della responsabilità verso i nostri eredi».

La Sardegna oltre il turismo balneare

Tra le esperienze territoriali presentate al WTE anche quella della Sardegna, rappresentata da Carla Medau, che ha descritto Assisi come un luogo «dove si respira bellezza e spiritualità».

Al centro del suo intervento il riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas e la candidatura della Sardegna protostorica, con i suoi siti nuragici. Una prospettiva che punta a raccontare un’isola diversa da quella tradizionalmente associata al solo turismo balneare.

«La Sardegna sta crescendo oltre il turismo balneare», ha sottolineato Medau, richiamando la necessità di saper raccontare il patrimonio, lavorare sulla destagionalizzazione e costruire un’offerta capace di valorizzare le diverse identità dell’isola. In questa direzione è stata annunciata anche la seconda Borsa dei siti UNESCO in Sardegna.

Turismo sostenibile e comunità locali

Il rapporto tra patrimonio e turismo sostenibile è stato al centro dell’intervento di Maurizio Di Stefano, presidente di ICOMOS Italia. I siti culturali, ha spiegato, possono essere «veicolo di pace, primo obiettivo dell’UNESCO», ma il turismo, accanto alle opportunità di valorizzazione, può produrre contraccolpi sulla tutela del bene.

Da qui l’importanza di una buona gestione, di personale specializzato e competente e di un’attenta pianificazione. Nel confronto è stato citato anche il caso di Venezia, come esempio delle difficoltà che possono derivare dalla combinazione tra spopolamento del centro storico e pressione turistica.

Il tema è quello di un turismo che non si limiti a portare visitatori nei siti UNESCO, ma che sappia coinvolgere i residenti e distribuire le opportunità sul territorio. Un’impostazione coerente con il programma del WTE, che dedica spazio a cammini, ciclovie, itinerari culturali e mobilità sostenibile.

Il ruolo dei Club UNESCO e delle nuove generazioni

Sul rapporto tra patrimonio, educazione e comunità è intervenuto Mauro Macale, presidente dell’Associazione Italiana Club UNESCO, ricordando il lavoro dei circa cento Club, costituiti da volontari, che operano come supporto nelle aree UNESCO.

Particolare attenzione è stata dedicata ai giovani e alle attività realizzate nelle scuole: educazione, conoscenza del patrimonio e dialogo possono diventare strumenti di sensibilizzazione sui valori della pace.

Per Fabio Forlani, invece, la sfida è spiegare alle nuove generazioni che «vale la pena investire nella promozione e tutela del patrimonio». Un investimento che riguarda non soltanto la conservazione dei beni, ma anche la costruzione del futuro: «Il futuro dell’Italia passa dalla valorizzazione del passato».

Il messaggio della presidente Proietti

In collegamento è intervenuta anche la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, che ha indicato il WTE come uno dei momenti significativi nell’ambito delle celebrazioni dell’ottavo centenario di San Francesco.

L’obiettivo, ha sottolineato, è «tenere generativo questo centenario» e lavorare insieme per far comprendere «la potenza e la bellezza dei siti». Il WTE si inserisce così nel quadro di una promozione dell’Umbria attraverso borghi, cammini, cicloturismo e patrimonio culturale, temi già indicati dall’organizzazione dell’evento come elementi centrali dell’edizione 2026.

Veneto, patrimonio e nuovi itinerari

Il Veneto ha portato ad Assisi una realtà particolarmente articolata. Giuliano Vantaggi ha sottolineato l’importanza della partecipazione al WTE per una regione che, oltre ai siti UNESCO, dispone di un patrimonio distribuito tra cultura, paesaggio e produzioni.

Tra gli elementi ricordati, i nove siti materiali, due patrimoni immateriali e quattro Riserve della Biosfera UNESCO del Veneto. Vantaggi ha inoltre anticipato il percorso che porterà l’attenzione sul sistema della Pesciara di Bolca, sito di particolare rilevanza paleontologica, e sulle tradizioni legate all’appassimento dell’Amarone, oltre all’annuncio che sarà proprio il Veneto ad ospitare, il prossimo anno, la 18° edizione del World Tourism Event.

Cultura immateriale, musica e convivialità

L’inaugurazione ha avuto anche una significativa componente dedicata al patrimonio culturale immateriale, con degustazioni e momenti musicali jazz.

Il programma ufficiale del WTE prevede infatti, nelle due giornate, degustazioni di prodotti tipici e appuntamenti musicali dedicati al jazz, riconosciuto patrimonio culturale UNESCO.

Una conclusione che ben sintetizza lo spirito della manifestazione: il patrimonio non è soltanto costituito da monumenti e siti, ma comprende saperi, tradizioni, produzioni, musica e pratiche che continuano a vivere nelle comunità.

Da Assisi, dunque, il WTE rilancia il confronto su una questione centrale per il turismo contemporaneo: come valorizzare il patrimonio mondiale senza consumarlo, trasformando la presenza dei visitatori in conoscenza, opportunità economiche e responsabilità condivisa verso i territori e le generazioni future.

L’edizione 2026 prosegue al Palazzo del Monte Frumentario fino al 25 settembre, con area espositiva, incontri, workshop B2B ed esperienze dedicate al patrimonio UNESCO.