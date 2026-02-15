WOW! Contest 2026: valore al talento femminile emergente

Presentato a Viterbo WOW! il primo contest musicale nazionale promosso da un Comitato Unico di Garanzia: iscrizioni aperte fino al 1° marzo.

Si chiama WOW! Contest 2026 ed è il primo concorso musicale nazionale promosso da un Comitato Unico di Garanzia universitario. L’iniziativa nasce all’interno dell’Università degli Studi della Tuscia, grazie all’impegno del CUG guidato dalla professoressa Sonia Maria Melchiorre, con l’obiettivo di valorizzare il talento femminile emergente e promuovere parità, inclusione e benessere nella comunità accademica.

Aperto gratuitamente a donne tra i 18 e i 35 anni – studentesse e non – il contest rappresenta un’iniziativa inedita nel panorama universitario e istituzionale italiano, offrendo uno spazio concreto di espressione artistica attraverso la musica.

Un’università che investe nei talenti

“L’università è un posto sicuro che crede e investe nelle persone giovani. Ognuna delle partecipanti è libera di venire all’università e rappresentare la sua idea del mondo attraverso la musica”, spiega la professoressa Melchiorre. “Abbiamo scelto di sostenere questo progetto per dare valore alle persone e creare uno spazio di aggregazione all’interno dell’Ateneo.”

Ideato da Stefania Capati, direttrice di Radio Tuscia Events, in collaborazione con il CUG UNITUS, il contest nasce per sostenere la creatività femminile e offrire opportunità concrete alle giovani artiste.

“Ho fortemente voluto dare vita al Contest WOW! perché credo sia giunto il momento di offrire alle giovani talentuose uno spazio che sia autenticamente loro”, sottolinea Capati. “Troppo spesso le nuove generazioni faticano a trovare contesti seri in cui esprimersi: con questa iniziativa vogliamo abbattere quelle barriere e dare a ognuna la possibilità concreta di realizzare il proprio sogno.”

Una testimonial d’eccezione

Il progetto si avvale della partecipazione straordinaria della cantante e ricercatrice vocale Cinzia Tedesco, testimonial ufficiale del contest, a conferma dell’alto profilo artistico dell’iniziativa.

WOW! Contest si inserisce inoltre nel progetto Women Minding Their Own Business, rete che unisce mondo accademico, sport, impresa e attivismo per promuovere leadership inclusiva, equità nelle carriere, conciliazione vita-lavoro e contrasto alla violenza di genere.

Premi, requisiti e scadenze

Il concorso è rivolto a cantanti soliste o con band live, di qualsiasi genere musicale. I brani dovranno essere inediti e della durata massima di 3 minuti e 15 secondi.

In palio:

Premio UNITUS WOW! 2026 con contratto discografico

Premi in denaro fino a 1.500 euro

Produzione di un 45 giri in vinile

Scadenze:

Candidature entro il 1° marzo 2026

Audizioni ad aprile

Finale il 6 maggio 2026

L’iscrizione è gratuita tramite modulo online con invio del materiale richiesto.

Partner e rete territoriale

Il contest è sostenuto da numerosi partner istituzionali e territoriali. Tra questi l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Viterbo, presieduto da Antonio Maria Lanzetti, che assegnerà i tre premi in denaro, rafforzando il legame tra cultura, benessere e merito.

La CNA Viterbo e Civitavecchia sostiene le imprese creative e i talenti locali, mentre il progetto è supportato anche da PRO-BEN (MUR), programma nazionale dedicato al benessere psicofisico degli studenti universitari.

Le esibizioni live si svolgeranno al Class Club, storica realtà del panorama musicale cittadino.

Direzione artistica e team organizzativo

La direzione artistica del contest è affidata a Elisa Spinelli, Fabrizio Silvestri e Maurizio Lozzi, figure di rilievo nel panorama della comunicazione e dei media.

“WOW! nasce per trasformare la valorizzazione dei talenti femminili in un’azione concreta: un contest nazionale che mette al centro brani inediti, performance dal vivo e una valutazione artistica qualificata”, ha dichiarato Elisa Spinelli, coordinatrice della direzione artistica.

Nel team organizzativo anche la giornalista ed esperta di comunicazione digitale Vanessa Giraldo.

Un contest per creare opportunità reali

WOW! Contest 2026 si propone come un modello innovativo di collaborazione tra università, istituzioni e territorio, capace di trasformare il talento in opportunità concrete e di promuovere una cultura inclusiva attraverso la musica.

Tutti i dettagli e il regolamento sono disponibili sul sito ufficiale di Radio Tuscia Events.