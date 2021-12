Acacia Group: una serata dedicata alle imprese

Le imprese, sono loro che in questo periodo di pandemia hanno tenuto la barra dritta cercando di oltrepassare la crisi pandemica. A loro Acacia Group, di Francesco Pace, ha dedicato una bella serata, nella Tenuta San Masseo di Assisi: il galà delle imprese 202.

E’ stata un’occasione per stare insieme, scambiarsi gli auguri delle imminenti festività natalizie e coltivare come sempre le “buone relazioni”. Oltre al premio come Imprenditore dell’anno 2021, andato a Vicenzo Monetti della Vim Spa, spicca il Premio Resilienza consegnato alla All food SPA. Parlando con Fabio Famoos si sono capite le ragioni “ Durante la pandemia dell’anno 2020 la nostra azienda che lavora nel food si è trovata quasi a non avere fatturato e, nonostante questo, abbiamo pagato stipendi e anticipato il TFR. Oggi andiamo orgogliosi di questa gestione e questo premio, per noi, è il più bello!.

Onori e merito anche a Camilla Fogliati della RM Antincendi a cui è stato consegnato Premio Impresa Donna, per le sue capacità di portare la sua azienda ad altissimi livelli.

Alla fine della serata è stato presentato il volume ImpresePossibili, che esalta le 820 Imprese italiane “contaminate dalla crescita” nonostante la pandemia.

Imprese Possibili insieme e l’Osservatorio delle Imprese rappresentano per Acacia Group la punta di diamante del tragitto annuale, un momento di sintesi e analisi del quadro economico nazionale e delle sue performance migliori, focalizzato sulle eccellenze distintive, ovvero su quelle realtà e quei settori che trainano lo sviluppo dell’Italia.

Imprenditori vincenti che hanno continuano a raggiungere risultati importanti anche in questo periodo di difficoltà legato al Covid-19.

Imprese che esaltano il Made in Italy nel mondo e che fanno dell’eccellenza e della qualità il loro vantaggio; “capitani d’impresa” che hanno saputo talvolta fare squadra per guardare lontano.

Acacia Group anche quest’anno in evidenza “i numeri” dell’imprenditoria italiana in un volume istituzionale (oltre il consueto studio Umbria e Marche), che rappresenta l’osservatorio privilegiato sull’economia nazionale e celebra le performance delle aziende che hanno registrato una crescita nel 2020.

Donatella Binaglia