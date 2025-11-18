Incontri nel cuore della natura: come comportarsi se ci si avvicinano animali selvatici

La bellezza incontaminata del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (PNALM) non è solo paesaggio: è anche dimora di animnali selvatici preziosi e vulnerabili, come l’orso marsicano, il lupo appenninico, cervi, caprioli e altri mammiferi emblematici. Il video proposto ci ricorda con delicatezza che il rispetto verso queste specie è fondamentale – non solo per la loro conservazione, ma anche per la nostra sicurezza.

1. Osserva da lontano, con rispetto

Secondo il regolamento del Parco, “in caso di incontro con la fauna, bisogna comportarsi con rispetto e discrezione”: niente corse, inseguimenti o richiami per attirare l’animale. Osservare da lontano significa dare spazio agli animali di restare nel loro ambiente naturale senza sentirsi minacciati.

2. Non nutrire gli animali selvatici

Una delle regole d’oro: non dare cibo agli animali. Le FAQ ufficiali del Parco spiegano che nutrirli altera il loro comportamento, li abitua all’uomo e può essere pericoloso. Inoltre, il cibo umano può essere dannoso per loro.

3. Evita il disturbo

Cammina in silenzio sui sentieri: l’ente parco raccomanda di percorrere i sentieri “nel più assoluto silenzio” durante le escursioni, o almeno partecipare a uscite guidate per non disturbare la fauna. Rumori forti o movimenti bruschi possono spaventare gli animali e causare reazioni impreviste.

4. Segui le regole del Parco

Le “Norme di comportamento” ufficiali del PNALM sono chiare: se avvisti un animale vicino a un centro abitato, non intervenire da solo, ma avverti le guardie del Parco o i Carabinieri Forestali. Questo non è solo un gesto di prudenza, ma di responsabilità verso la fauna e verso gli altri visitatori.

5. Vivi l’incontro come un privilegio, non un selfie

Molti visitatori sono tentati di fotografare o filmare gli animali selvatici per condividere l’esperienza sui social, ma il Parco scoraggia fortemente di inseguirli o provocarli solo per ottenere un’immagine spettacolare. Il vero messaggio è godersi “in silenzio questi preziosi momenti in contatto con la natura”.

6. Non trascurare i rifiuti

Una componente essenziale del comportamento corretto: non lasciare spazzatura. Soprattutto nei boschi, ogni scarto può attirare la fauna, creare dipendenza dal cibo umano, e peggiorare i rapporti tra uomo e animale. Per l’orso marsicano, per esempio, è particolarmente pericoloso associare presenza umana e cibo, perché può portare a incontri pericolosi e stress all’animale.

7. Preparati se fai escursioni

Chi visita il Parco dovrebbe essere ben organizzato: camminare con consapevolezza, conoscere i sentieri (il PNALM ha circa 150 itinerari segnalati), usare scarpe adatte, binocoli, e se possibile partecipare a escursioni con guide esperte per riconoscere tracce e segni di animale.

Perché questo comportamento conta

Per la fauna: questi animali hanno bisogno di restare wild. Abituarli all’uomo può comprometterne la sopravvivenza.

Per noi: il rischio di incidenti non è trascurabile: disturbare un animale selvatico può provocare reazioni di difesa.

Per l'ecosistema: il Parco è un patrimonio di biodiversità e richiede un comportamento responsabile da parte dei visitatori. Le norme del PNALM lo rimarcano chiaramente.

L’incontro con un animale selvatico in un parco come quello di Pescasseroli non è solo uno spettacolo emozionante: è una responsabilità. Il videoci ricorda che non siamo ospiti nel mondo animale, ma testimoni: un’occasione per rispettare e proteggere. Se ci si avvicina troppo, si può non solo disturbare l’animale, ma mettere in pericolo se stessi e compromettere l’equilibrio delicato del suo habitat.