Elementi Fine Dining di Borgo Brufa entra nel firmamento Michelin

Il ristorante “Elementi Fine Dining” di Borgo Brufa Spa Resort, guidato dallo chef Andrea Impero, conquista la stella Michelin

L’Umbria festeggia una nuova stella Michelin. È quella conquistata, a soli due anni dalla sua apertura, dal ristorante Elementi Fine Dining di Borgobrufa SPA Resort 5*, un punto di riferimento del centro Italia nell’ambito degli SPA Resort di lusso ed ora consacrato, dalla più prestigiosa guida enogastronomica internazionale, come nuova destinazione gourmet italiana.

“L’emozione è grande” afferma Andrea Impero, classe 1990 e alla sua prima stella Michelin, “e non posso non pensare in primis a chi mi è accanto in maniera discreta ma determinante da ben 10 anni, in un’unione di intenti professionali e personali, ovvero mia moglie Martina Pallante, Restaurant Manager di Borgobrufa SPA Resort. Una stella speciale, perché ha il volto genuino dei nostri 70 micro-fornitori, delle indispensabili brigata di cucina e brigata di sala, e soprattutto della famiglia Sfascia, che ringrazio per aver da sempre creduto in questa visione di cucina fine dining etica, che mette a sistema minuscoli territori, piccoli produttori e materie prime. ‘Elementi’ per tutti noi è uno stile di vita. È dare un tributo vero e tangibile a chi produce qualità, attraverso la selezione e l’utilizzo dei loro prodotti e la ricerca e la creazione di piatti che ne esaltino al massimo le qualità. Si parte dalla terra, dalle mani che l’hanno lavorata, per arrivare attraverso le nostre menti a ciò che voi poi trovate a tavola. Non a caso il nome del ristorante significa proprio questo: ‘elementi’ come ingredienti ‘e le menti‘ ad indicare chi pensa a valorizzarli”.

Grande soddisfazione per la famiglia Sfascia, proprietaria del Resort, che è sempre stata orientata a portare avanti il progetto Borgobrufa come un modello d’impresa turistica e ristorativa qualificante per il territorio. “La scelta di utilizzare 70 micro-produttori dislocati tra l’Umbria e le altre regioni limitrofe, è sicuramente una scelta economicamente importante da sostenere e logisticamente complessa da gestire” ha affermato Andrea Sfascia, titolare di Borgobrufa SPA Resort, “ma abbiamo un forte senso di appartenenza e crediamo nel principio che fare impresa significhi portare benefici al territorio in senso allargato. Lo chef Andrea Impero con la sua filosofia di cucina è riuscito a trasferire anche nell’ambito della ristorazione i nostri valori, sia nel ristorante ‘Quattro Sensi’, che nel fine dining ‘Elementi’, generando in tutte le persone che sono coinvolte e anche negli ospiti che si siedono a tavola, un senso di orgoglio per questo lavoro di salvaguardia e rilancio delle piccole realtà produttive attraverso i piatti che escono dalla nostra cucina. Questa Stella Michelin ci indica che la strada intrapresa è sì faticosa, ma è giusta per i nostri valori ed i nostri obiettivi”. Andrea Sfascia continua “il nostro è un modello di business dove il capitale umano rappresenta il fondamento ed è con i nostri oltre 90 collaboratori che condividiamo questo importante riconoscimento”.

Elementi Fine Dining. Eleganza e semplicità. Sostanza senza apparenza. Artigianalità e ricercatezza. Una sala senza sovrastrutture inutili, pensata per accogliere gli elementi, gli ingredienti e il racconto di luoghi e persone attraverso i prodotti. Andrea Impero parla di Elementi come di un progetto di cucina responsabile, sensibile, etica, che in maniera concreta fa ricerca e valorizzazione delle biodiversità micro-territoriali. I tavoli affacciati sulle colline e le campagne umbre che in questo luogo si riappropriano a pieno del significato originale della parola “tavola”, un luogo dove gli elementi si incontrano, piatto dopo piatto, senza divisioni stereotipate di portate, creando un viaggio esplorativo verso nuove sensazioni gastronomiche. Menù à la carte e due percorsi dello chef: Visione (la visione personale dello chef del territorio) e Ispirazione (ispirazioni culinarie del passato, suggestioni presenti e desideri futuri dello chef).

Andrea Impero. Originario di Ferentino (FR), classe 1990, apprende fin da giovanissimo le tradizioni culinarie del basso Lazio, grazie agli studi e alla sua innata curiosità. Appena maggiorenne, approda alla Taverna del Capitano dallo chef due stelle Michelin Alfonso Caputo, dove resta per quattro anni, apprendendo tecnica, passione e amore per “la cucina” e maturando esperienze in tutte le varie partite. Seguono due anni a Roma con lo chef Alfonso Iaccarino per poi emigrare all’estero dapprima a Barcellona presso il ristorante Can Fabes dello chef tre stelle Michelin Santi Santamaria, a seguire due anni a Londra al ristorante Quattro Passi dello chef due stelle Michelin Antonio Mellino. Nel 2015 la chiamata più importante ricevuta dallo chef Marco Gubbiotti, che gli propone il ruolo di executive chef in Russia a Mosca presso il ristorante Maritozzo, dove gestisce due cucine operative con produzione di panetteria e pasticceria, un winebar ed un ristorante gourmet, ottenendo prestigiosi riconoscimenti internazionali.

Dal 2019 ad oggi è lo chef del Borgobrufa SPA Resort in Umbria dove sta portando avanti un progetto di valorizzazione del territorio e di riqualificazione dei piccoli allevatori ed agricoltori umbri e non solo. La sua è una filosofia di cucina incentrata sul gusto primordiale dei prodotti provenienti dalla terra, con un menù che parla di una tradizione radicata nell’Italia centrale. Ama definire la sua una cucina ancestrale, che guarda alla sostanza e all’essenza pura ed indiscutibile della qualità della materia prima. Andrea Impero è uno chef dalla mano precisa e dallo stile netto e pulito, ma soprattutto con una visione nitida di cucina, che riesce a “dosare” le sue abilità tecniche mettendole al servizio di una materia prima spesso considerata “povera”, ma che riesce ad esaltare senza snaturarla, fino a renderla piena di gusto nella sua semplicità.

La brigata di cucina

Daniele Binario: sous chef, 30 anni, con lo chef Andrea Impero da cinque anni, è il suo braccio operativo ma anche stimolo creativo nella creazione dei nuovi piatti.

Antonio Virgilio: chef tournant, 25 anni, da cinque anni con lo chef Andrea Impero in un percorso di crescita professionale.

Nicola Marzano: chef tournant, 25 anni, si occupa della mise en place di Elementi Fine Dining.

Pamela Fabrizi: pastry chef, 39 anni, da cinque anni a fianco dello chef Andrea Impero con cui si occupa di innovazione e sviluppo in pasticceria.

Andrea Angeleri: pasticcere, 33 anni.

La brigata di cucina di Borgobrufa SPA Resort è composta complessivamente da 13 ragazzi.

La brigata di sala

Martina Pallante: restaurant manager, 33 anni.

Domenico Scotto D’Antuono: primo maître e sommelier, 53 anni, coopera con lo chef nella formazione professionale e nello sviluppo del gusto ideale.

Mariantonella Di Renzo: chef de rang, 25 anni.