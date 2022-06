Franco Bianco: una vita a colori tra animazione e satira

Autore per noi della vignetta con protagonista Lupo Alberto ed i suoi esilaranti compagni di avventure, Franco Bianco è disegnatore di lunga esperienza.

Franco Bianco nasce a Roma nel 1969 e, sempre a Roma, nel 1989 si diploma come “perito tecnico del disegno animato”, segno evidente che il disegno e l’animazione sono state sempre il suo “pallino” fin da ragazzo.

Dal 1996, anno in cui fonda con altri tre colleghi lo studio d’animazione MatitAnimatA, realizza cartoni animati per i bambini (Lupo Alberto, Clic e Kat, Opopomoz, gemelli YOYO, Scuola di vampiri, Pinocchio, ecc..) la tecnica era quella “storica”, quella classica 2D, che richiedeva la realizzazione di circa 500 disegni per un minuto di girato e dove ogni movimento di ogni personaggio veniva realizzato producendo su carta una lunga serie di “pose” intermedie. MatitAnimatA ha lavorato anche con i bambini (“Fabbrica dei Cartoni”, “Cartoon School”) utilizzando le loro storie, voci e disegni per produrre dei piccoli cortometraggi.

Con il nuovo millennio arrivano le nuove tecnologie anche nel campo dei cartoon, il digitale rivoluziona le tecniche di realizzazione e al contempo provoca una flessione nella produzione italiana di cartoni a favore dei Paesi emergenti, dove il mercato del lavoro, almeno per quanto riguarda gli aspetti più tecnici e meno creativi, ha costi altamente competitivi per un prodotto che, di base, è molto costoso.

Franco mi spiega, infatti, che i cartoni richiedono una grande dose di fantasia in alcuni step e molta più tecnica in altri passaggi: si parte infatti dalla sceneggiatura, quindi dalla creazione della storia, per poi definire capillarmente i personaggi con le loro caratteristiche, gli oggetti e gli ambienti dove andranno a muoversi; il passaggio seguente è la realizzazione dello storyboard, una sorta di striscia, come un fumetto, che illustra tutti i passaggi della storia, per poi passare all’ “animatic”, ovvero la versione animata dello storyboard che precede la realizzazione definitiva in 3D.

Franco Bianco è anche autore de “L’ultima dei Caimani”, fumetto umoristico pubblicato sulle pagine della rivista associativa dell’Agesci “Scout-Avventura” fin dal 1993.

Dal 2019 collabora con la ILBE (ILBE è l’acronimo di Iervolino e Lady Bacardi – si, proprio quella del rum! – Entertainment) come aiuto regista e sceneggiatore sulle serie animate “Puffins” e “Arctic Friends” e come regista sulla serie “Baby Puffins & Bunny”, ora in produzione, che nel cast dei doppiatori annovera nientepopodimenoché la presenza di Johnny Depp nel ruolo di Johnny Puff.

Ma non di soli cartoon vive il disegnatore! La passione del vignettista va di pari passo con l’impegno di animatore: amante della satira, negli anni ’90 ha pubblicato alcune vignette su Cuore, Avvenimenti, l’Unità (cronaca di Roma) riprendendo negli ultimi anni questa passione soprattutto sui social. Fa parte del collettivo satirico “Acidus” con il quale porta avanti anche il progetto radiofonico “Acidus Scorie” su Radio Torriglia Sound.

Benedetta Tintillini