Moto Guzzi: un tour per festeggiare i 100 anni dello storico marchio

Passa anche da Bagnoregio, domenica 24 aprile, il tour di motociclette e motociclisti organizzato per festeggiare i cento anni di Moto Guzzi. L’iniziativa, che va sotto il nome di ‘Ripartiamo da 100’, toccherà tutti i luoghi della rete ‘Città dei Motori‘.

Un giro di circa 4mila chilometri, dal 21 aprile al primo maggio. Partenza da Mandello del Lazio, patria dello storico marchio, per arrivare fino in Sicilia. L’evento vuole rilanciare la passione per il turismo a due ruote, valorizzando le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dei territori uniti dalla storica motoristica dell’Italia.

“Essere parte della Rete Città dei Motori, grazie al nostro Museo Taruffi, è un qualcosa che ci arricchisce ulteriormente. Accogliamo con entusiasmo l’arrivo del tour organizzato per i cento anni di Moto Guzzi e siamo convinti rappresenti un momento di promozione importante per il nostro territorio. Ringrazio il Museo Taruffi e il direttore Flavio Verzaro che tanto si sta spendendo per promuovere un luogo che contribuisce ad arricchire l’offerta turistica di Bagnoregio”. Queste le parole del sindaco Luca Profili.