Dagli Uffizi alle Marche: il Francesco I di Tiziano torna a casa

Per la prima volta dopo 400 anni torna a casa il ritratto del Duca Maria Francesco I della Rovere, realizzato da Tiziano. Il dipinto, di proprietà degli Uffizi, è stato infatti portato ad Urbania, nelle Marche, dove dal 13 marzo al 14 luglio, nelle sale del Palazzo Ducale, sarà protagonista di una mostra a lui intitolata e dedicata alla storia delle ricchissime collezioni d’arte della dinastia Della Rovere, trasferite al Granducato di Toscana in seguito alle nozze di Vittoria della Rovere con Ferdinando II dei Medici. Francesco I, nato nel 1490, divenne signore di Urbino dal 1508, fino alla sua morte, 20 anni più tardi; nel corso della vita fu principalmente un condottiero militare, ma alla guida del Ducato si distinse anche per la promozione e la protezione dell’arte, com’era tradizione della sua famiglia.

La rassegna, organizzata dal Comune di Urbania, Biblioteca e Musei del Palazzo Ducale, è realizzata in collaborazione con la Galleria degli Uffizi di Firenze, con il Polo Museale delle Marche, la Regione Marche, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e l’Unione Montana Alta Valle del Metauro.

“Gli Uffizi dedicano in questo mese di aprile un impegno particolare nella valorizzazione e nella dell’arte sui territori, una delle strategie culturali principali delle Gallerie – sottolinea il direttore degli Uffizi Eike Schmidt – e questa esposizione, con il prestito ad Urbania del celebre Francesco I di Tiziano ne è esemplare testimonianza. Ma gli Uffizi non si fermano qui: domani stesso saremo a Vinci, dove il primo leggendario Paesaggio di Leonardo, il P8 meglio conosciuto come “Paesaggio con fiume”, recentemente oggetto di nuove indagini scientifiche, tornerà a distanza di oltre 500 anni, per restare esposto alcuni mesi nella terra natia del Genio”.

Il Paesaggio con fiume di Leonardo, che recentemente è stato oggetto di nuove teorie riguardo al soggetto rappresentato, sarà esposto, nel 2020, anche a Perugia.