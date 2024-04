Borgo diVino in tour: degustare i migliori vini nei Borghi più belli

Torna dal 27 aprile l’appuntamento con Borgo diVino in tour, l’esclusivo ciclo di eventi dedicati alla degustazione delle migliori etichette locali e nazionali e alla promozione dei territori; dopo il grande successo delle tre edizioni precedenti, quest’anno il tour si estenderà in tutte le regioni d’Italia, con 20 tappe in altrettanti Borghi da Nord a Sud.

Con una costante e inarrestabile crescita, Borgo diVino in tour si è affermato come un evento imperdibile nel panorama enogastronomico italiano. Dopo le 15 tappe del 2023, quest’anno è pronto ad offrire 20 appuntamenti straordinari, da aprile a novembre, in un viaggio tra

Gusto e Bellezza che abbraccia l’intera penisola.

L’evento è promosso dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” ed è organizzato da Valica S.p.a, MarTech company, leader di settore nel marketing tecnologico con un focus specifico su turismo e enogastronomia, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, ed è patrocinato

dall’Associazione Nazionale Città del Vino.

Più di 800 aziende da conoscere, oltre 1000 etichette da degustare condurranno i visitatori in un vero e proprio viaggio di gusto lungo un weekend, tra i Borghi più belli d’Italia.

Ad accompagnare le degustazioni, sarà allestita un’area gastronomica dove i partecipanti potranno deliziarsi con piatti tipici locali e altre prelibatezze arricchendo ancora di più l’esperienza sensoriale e culturale offerta dall’evento.

Un ulteriore spazio sarà riservato alla promozione delle tipicità dei Borghi più belli d’Italia, un patrimonio unico per qualità e biodiversità; l’iniziativa sarà realizzata in sinergia con il MIB – Mercato Italiano dei Borghi, il progetto a cura dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” in cooperazione istituzionale con BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana, volto alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori associati.

Numerosi anche gli approfondimenti tematici e altri eventi correlati come masterclass, visite guidate, concerti e percorsi di avvicinamento al mondo del vino, che contribuiranno in questo modo ad arricchire l’esperienza dei visitatori.

Le date e le tappe dell’edizione 2024

Il tour prenderà il via sabato 27 aprile, con la prima tappa che si terrà ad Egna-Neumarkt, in Trentino Alto Adige, per poi proseguire in altri 19 Borghi sparsi lungo tutta la penisola fino al 3 novembre, con una tre-giorni dal venerdì alla domenica. Questo il calendario: Egna-

Neumarkt (BZ) – T. Alto Adige: 27, 28 aprile; Bard (AO) – Valle d’Aosta: 3, 4, 5 Maggio; Neive (CN) – Piemonte: 10, 11, 12 Maggio; San Giorgio di Valpolicella (VR) – Veneto: 17, 18, 19 Maggio; Città Sant’Angelo (PE) – Abruzzo: 31 maggio, 1, 2 giugno; Valvasone Arzene (PN) –

Friuli Venezia Giulia: 7, 8, 9 giugno; Celle Ligure (SV) – Liguria: 14, 15, 16 Giugno; Montaione (FI) – Toscana: 21, 22, 23 Giugno; Altomonte (CS) – Calabria: 28, 29, 30 giugno; Cisternino (BR) – Puglia: 5, 6, 7 luglio; Vietri sul Mare (SA) – Campania: 12, 13, 14 luglio; Grottammare (AP) – Marche: 19, 20, 21 luglio; Lovere (BG) – Lombardia: 26, 27, 28 luglio; Erice (TP) – Sicilia: 30, 31 agosto e 1 settembre; Oratino (CB) – Molise: 6, 7, 8 Settembre; Nemi (RM) – Lazio: 13, 14, 15 settembre; Brisighella (RA) – Emilia Romagna: 4-5-6 ottobre; Spello (PG) – Umbria: 11, 12, 13 Ottobre; Tempio Pausania (SS) – Sardegna: 18, 19, 20 Ottobre; Venosa (PZ) – Basilicata: 1, 2, 3 novembre.

“Borgo DiVino in tour fa 20 tappe attraverso il buon gusto dei vini tipici che sono il frutto della sapienza contadina secolare e, a volte, millenaria. Centinaia di vini che vengono portati in 20 piazze di 20 tra “I Borghi più belli d’Italia”, sapientemente selezionati e presentati da una società di giovani imprenditori che si sta affermando sul mercato e che collabora con I Borghi più belli d’Italia, con piena soddisfazione reciproca, ormai da diversi anni” – dichiara Fiorello Primi, Presidente dell’Associazione“ I Borghi più belli d’Italia” – Il format ha incontrato il

Mercato Italiano dei Borghi per un connubio perfetto tra vino e prodotti tipici per soddisfare il corpo e la mente di chi parteciperà a una o più delle tappe previste nel 2024. Un vero e proprio viaggio attraverso il buon gusto e il buon vivere. A dimostrazione che la bellezza va oltre

l’estetismo quando si trova davanti allo charme e ai buoni sapori delle straordinarie produzioni enogastronomiche presenti nei territori dei Borghi più belli d’Italia”.

“Borgo DiVino in tour negli ultimi anni si è affermato come uno degli eventi enogastronomici più partecipati in Italia – dichiara Luca Cotichini, Co-Founder, COO, BU Events di Valica S.p.a – Quest’anno puntiamo a superare le 60 mila presenze, coprendo tutte le regioni italiane attraverso 20 tappe in 20 borghi, per un totale di 60 giorni di evento. Nel corso del tour daremo spazio ad una vasta rappresentazione della produzione vitivinicola italiana, composta da piccole e medie imprese. Pur essendo principalmente un evento enogastronomico, Borgo DiVino si distingue per la sua forte componente turistica. L’obiettivo principale dell’evento è infatti la valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue aziende”.

Come funziona

Ogni tappa del tour si svolgerà durante il weekend, offrendo ai visitatori l’opportunità di immergersi completamente nell’atmosfera dei borghi ospitanti. All’interno del borgo verrà tracciato un percorso degustazione caratterizzato da casette con le cantine e i produttori, più

percorsi formativi di approfondimento sul mondo del vino. Un’area dell’evento sarà inoltre dedicata alle specialità gastronomiche locali, che permetteranno ai visitatori di gustare un’esperienza enogastronomica a tutto tondo.

L’accesso all’evento è libero e gratuito. Per degustare i vini delle cantine presenti, i partecipanti potranno acquistare un voucher al costo di € 18, che offre 8 degustazioni a scelta e include un kit con sacchetta e calice degustazione. I voucher possono essere acquistati direttamente in loco oppure sul sito www.borgodivino.it