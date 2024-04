Giro d’Italia: tanti eventi in attesa della Foligno – Perugia

Il mitico Giro d’Italia torna a solcare le strade umbre: una festa di sport e di popolo che porta con sé tanti eventi collaterali all’insegna della gioia di pedalare

In attesa della Cronometro Foligno – Perugia del prossimo 10 maggio, il ciclismo diventa protagonista nel capoluogo umbro grazie a una serie di appuntamenti a tema, realizzati da FIAB Perugia Pedala, dalla Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale Umbria e dal Panathlon Club Perugia.

Si parte venerdì 3 maggio alle 21 al Teatro Bicini con lo spettacolo “Alfonsina. Una vita sui pedali” scritto e interpretato da Amelie Seib, per la regia di Matteo Destro. Racconta la vita di Alfonsina Strada, prima e finora unica donna a partecipare al Giro d’Italia nel 1924. Proprio nella tappa L’Aquila – Perugia, tra forature, cadute e difficoltà di ogni genere, la carriera di Alfonsina ebbe uno dei momenti più drammatici ma, al tempo stesso, più importanti: arrivata fuori tempo massimo, le fu consentito di proseguire la corsa senza essere in gara proprio grazie alla curiosità e all’apprezzamento che la sua partecipazione aveva suscitato nella gente. Di 90 corridori che avevano iniziato il Giro arrivarono alla fine, dopo oltre 3.000 chilometri, solo in 30. Tra questi, Alfonsina.

Nel centenario di quell’impresa, in attesa che il Giro d’Italia passi ancora una volta da Perugia, FIAB Perugia Pedala, in collaborazione con l’associazione BorgoBello, propone la storia di una donna straordinariamente forte che, nonostante tutto, è riuscita a coronare il proprio sogno, affermandosi in un mondo del tutto maschile.

L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera.

Sempre FIAB Perugia Pedala, domenica 5 maggio organizza il tanto atteso appuntamento con “Bimbimbici… e molto di più! Il futuro arriva in bicicletta”. Un’intera giornata dedicata alla bici per grandi e piccini in Borgo XX Giugno -che per l’occasione sarà interdetto al traffico-, con incontri, giochi, laboratori, musica, mercatino e, naturalmente, passeggiate in bicicletta nel cuore della città.

Al mattino, a partire dalle 10:00 il programma di Bimbimbici prevede l’incontro “Una città a misura di bambino. Un’occasione per ripensare la città tra piazze scolastiche, Piedibus e mobilità sostenibile”, a cui interverranno Matteo Lanfaloni, socio Fiab Perugia Pedala, architetto ed esperto promotore di Mobilità Ciclistica, Paola Stolfa, architetto e membro del Coordinamento Mobilità sostenibile – Città dei bambini, del Comune di Fano, Laura Ferrero, in rappresentanza di Fiab Torino, Anna Becchi, responsabile della campagna Streets for Kids presso Clean Cities Campaign, e alcuni rappresentanti degli Istituti comprensivi perugini e delle associazioni di quartiere. A moderare sarà Paolo Festi, Presidente Fiab Perugia Pedala.

L’incontro vuole essere un momento importante di riflessione e confronto sul tema della mobilità casa-scuola, indagando le soluzioni adottate in varie città italiane ed europee per rendere gli spostamenti più sostenibili e per costruire una città più a misura di bambino.

Nel pomeriggio di domenica, a partire dalle 15 circa, tutti in sella alla bici per la passeggiata attorno all’acropoli, attraverso un percorso quasi interamente pianeggiante, adatto a tutti i tipi di bicicletta, sia per adulti che per i bambini (indicativamente dagli 8 anni in su, accompagnati da un adulto). Intanto, Borgo XX Giugno sarà animato da un ricco calendario di attività e laboratori gratuiti per bambini/e e ragazzie/e di tutte le età.

I partecipanti all’evento con bici al seguito potranno viaggiare con il Minimetrò gratuitamente dalle 14 alle 16,30 (dalla stazione di Pian di Massiano) e dalle 18 alle 20 (dalla Stazione del Pincetto); il trasporto è sempre gratuito per i bambini sotto i 6 anni e per la bici (quest’ultima solo dai due capolinea). Un’occasione per le famiglie e tutti i partecipanti per essere più sostenibili fin da subito.

Si prosegue, quindi, lunedì 6 e martedì 7 maggio con la proiezione per le scuole del film “Wonderful Losers” del regista lituano Arunas Matelis, che racconta le imprese dei più grandi gregari della storia del ciclismo. Patrocinato dalla Federciclismo e dal Coni, e realizzato con la collaborazione del Giro d’Italia, il film è un’opera appassionante volta a trasmette un messaggio positivo, che vede il “lavoro” del gregario come metafora della vita.

Le proiezioni si terranno al Cinema Meliès in via della Viola, la mattina, alle 9:00, alle 10:15 e alle 11:30 (pomeriggio visione come da programmazione).

Martedì 7 maggio dalle 15:00 alle 19:00, inoltre, i Giardini Carducci ospiteranno lo spazio dedicato alla Pump Truck a cura della Federazione Ciclistica Italiana, con le dimostrazioni degli atleti della Just BMX, e prove gratuite di Gimkana e BMX per bambini e ragazzi, dai 4 anni in su, in collaborazione con la scuola e gli esperti della FCI Comitato Regionale Umbria.

A chiudere la serie di eventi collaterali che anticipano l’arrivo del Giro d’Italia sarà, giovedì 9 maggio alle 16:00 alla Sala dei Notari il convegno “Il futuro del ciclismo passa per la sicurezza”, a cura di Panathlon Club Perugia. Tema dell’incontro sarà lo stato di salute del movimento ciclistico nel nostro Paese e la sicurezza stradale per ciclisti e pedoni. A confrontarsi su di esso saranno Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Giordano Biserni, Presidente Asaps (in videocollegamento), Marina Testa, Coordinatrice Fiab Lazio, Luca Panichi, Fondazione Scarponi, Paolo Alberati ed Eros Capecchi, ex ciclisti professionisti. Moderatore sarà il giornalista della TGR Rai Umbria, Antonello Brughini.

Nella giornata della tappa, il 10 maggio, tutti gli appassionati di ciclismo potranno approfittare dello speciale annullo filatelico dedicato alla corsa, a cura di Poste Italiane e Associazione Filatelica Perusia Collector, che si terrà alla Sala dei Notari dalle 11:00 alle 17:00.

Infine, anche se il Giro sarà già passato, non poteva mancare un omaggio al grande campione Marco Pantani. Giovedì 16 maggio la libreria Pop Up in piazza Birago ospiterà la presentazione del libro “La mappa del pirata. Guida sentimentale ai luoghi di Pantani” di Giacomo Pellizzari (2024, Cairo editore), a cura di FIAB Perugia Pedala.