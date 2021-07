Integratori alimentari, la pandemia cambia le abitudini: tutti i dettagli

La pandemia ha letteralmente rivoluzionato le nostre vite e ha cambiato tante cose: dalle nostre abitudini più semplici, che davamo per scontate, legate alla socialità ad alcune scelte di vita, come i viaggi e molto altro ancora come, ad esempio, gli integratori alimentari.

In questo rientra anche l’utilizzo degli integratori alimentari, quei prodotti specifici che vengono assunti per dare un apporto alla regolare dieta alimentare, donando al corpo maggiori principi nutritivi. Secondo i dati diffusi da FederSalus il 2020 ha decretato una netta impennata dell’utilizzo dei prodotti dedicati alla nutrizione alimentare. Il 58,4% degli italiani, infatti, si è dimostrato essere “un consumatore abituale di integratori alimentari”.

Diversi i prodotti che si è scelto di assumere nell’anno della pandemia. Da vitamine, minerali, immunostimolanti e probiotici con +28% ai prodotti per il benessere respiratorio e gli immunostimolanti che hanno superato il 75% del consumo. Bene anche quelli che favoriscono il sonno, aumentati del 64,5%, mentre quelli del rilassamento al 24%.

Insomma l’assunzione degli integratori alimentari rappresenta una vera e propria abitudine di cui non si riesce più a fare a meno. Lo descrive bene l’indagine di Eumetra che spiega come anche i giovani li preferiscano per accostarli alla propria dieta. Una spinta importante verso la scelta degli integratori è stata data dalla pandemia che ha fatto capire come sia necessario difendere e supportare il benessere fisico e mentale.

Lo spiega anche l’indagine realizzata da IPSOS per VitaVi che chiarisce come il 66% degli italiani che assumono integratori alimentari continua, ancora oggi che l’emergenza si è attenuata, a seguire le indicazioni date con l’insorgere del Covid-19. Gli acquirenti (il 24%) hanno spiegato che scelgono i prodotti da assumere con maggiore attenzione rispetto al prima della pandemia, prediligendo gli integratori che presentano ingredienti tracciati e scientificamente testati. Solo così si ha la certezza di assumere prodotti efficaci, naturali e innovativi.

È proprio su queste basi che lavora il team di VItaVi che con i suoi esperti punta ad innovare il settore degli integratori alimentari attraverso una scienza ben precisa: la scelta di ingredienti naturali tracciati che grazie alla ricerca scientifica e alla tecnologia, vengono combinati per restituire delle formule di qualità specifiche per il benessere degli uomini e delle donne.

Trasparenza e customer-centricity fanno tutto il resto. Così VitaVi propone prodotti multivitaminici in grado di supportare il benessere delle persone in modo trasversale e continuativo, tenendo conto di genere ed età, due variabili fondamentali.