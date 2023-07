Magliano Sabina Art In Festival: la mostra di Alessandro Finocchiaro

Nell’ambito del Magliano Sabina Art In Festival III edizione che si svolgerà nell’EcOstello dal 27 al 30 luglio 2023 sarà inaugurata una nuova personale di Alessandro Finocchiaro dal titolo Piume, curata da Chiara Palozza.

L’inaugurazione avrà luogo giovedì 27 luglio alle ore 18.00 mentre la sera alle ore 21.00 si svolgerà il primo dei quattro appuntamenti in programma con la musica Jazz di Roberto Gatto in “PERFECTRIO”.

Il Magliano Sabina Art In Festival, diretto dal maestro Francesco Verdinelli, viene organizzato dalla Associazione Pro loco in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e con l’EcOstello che è una struttura pubblica gestita dall’Azienda Municipalizzata Sabina e grazie anche al contributo del Consiglio Regionale del Lazio che contribuisce alla realizzazione dell’evento.

“L’artista Alessandro Finocchiaro – spiega la curatrice Chiara Palozza – ritorna a esporre dopo sette anni negli spazi del convento di Santa Maria delle Grazie, presentando una serie di dipinti realizzati negli ultimi anni. Sono sineddoche di interni e paesaggi, realtà rivissute, reinventate, evocate, a volte accarezzate. La mostra sarà fruibile al pubblico gratuitamente dal 27 luglio fino alla fine del mese di agosto, tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 23.00”.

Accompagna la mostra un testo di Giorgio Agamben che scrive di “soggetti a prima vista minori, un colpo di vento che solleva foglie e piume, un ramoscello in boccio che sporge da un lembo di muro, un uccello che becchetta il siparietto striato di un lembo di stoffa, una finestra illuminata in una stanza buia, l’allungarsi di un tralcio di vite, l’accendersi di fiori gialli non si sa dove. E tuttavia queste tele minori, anzi minorite (come amavano chiamarsi i francescani), questi teleri per così dire contratti e abbreviati enunciano un teorema sulla pittura che occorre non lasciarsi sfuggire. Poiché che cosa fa la pittura se non cogliere per così dire l’evento degli eventi, il semplice esser così di ogni cosa, il suo eterno e, tuttavia, contingente apparire?”

L’ecOstello Magliano Sabina (in provincia di Rieti) è una struttura pubblica gestita dall’Azienda Municipalizzata Sabina, al servizio della cittadinanza. E’ un punto di informazione turistica ed offre accoglienza e spazi comuni per attività, mostre e incontri.

Il programma del “Magliano Sabina Art In Festival” prevede quattro serate con grandi artisti: giovedì 27 luglio Roberto Gatto (drums) con Alfonso Santimone (piano, fender rhodes) e Pierpaolo Ranieri (electric bass) in “PERFECTRIO”; venerdì 28 luglio Francesco De Carlo con “Limbo”; sabato 29 luglio Francesco Montanari con Fausto Costantini in “Il Processo” e domenica 30 luglio Giovanni Caccamo con “Parola Tour Acoustic”. I biglietti per gli spettacoli sono disponibili su vivaticket.

Per informazioni: tel. 3343206401 / www.ostellomaglianosabina.it