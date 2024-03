MSC Crociere: torna la Cina negli itinerari di MSC Bellissima

Tornano le crociere in Cina dopo lo stop imposto dal Covid, la prima compagnia a tornare ai piedi della grande muraglia è MSC Crociere, con gli itinerari di MSC Bellissima, che avrà come homeport Keelung (Taipei), Shanghai, e Shenzhen per tutta l’estate 2024 verso Corea del Sud e Giappone. Da aprile a ottobre la nave di ultima generazione proporrà sette diversi itinerari di tre, cinque, sei, sette o undici notti, offrendo l’opportunità di conoscere i paesaggi mozzafiato e il ricco patrimonio culturale orientale.

Le tappe cinesi:

Keelung, Taiwan è adiacente a Taipei, il fulcro politico economico di Taiwan, paese controllato dalla Cina: qui vi risiede il governo ed è il centro culturale e commerciale, un crocevia di culture giapponese e cinese, dove antico e moderno coabitano senza soluzione di continuità. Uno dei simboli della metropoli è la Torre Taipei 101, chiamata così perché 101 sono i piani. Eretta nel 2004, è a forma di bambù e con i suoi 509 metri di altezza e al tempo rappresentava l’edificio più alto del mondo.

Uno degli itinerari che coinvolge Keelung è lungo 6 giorni e partirà a giugno dal Giappone, precisamente da Yokohama, città accogliente al confine con Tokyo, la seconda del paese per numero di abitanti, nonché frizzante città portuale di livello internazionale. Poi sempre in Giappone, MSC Bellissima farà tappa sull’isola di Okinawa, la quinta isola più grande del Sol Levante nota per il suo clima mite e tropicale, le sue ampie spiagge e le sue splendide barriere coralline, oltre che per i suoi siti storici. Sosta nipponica anche a Ishigaki, altra splendida destinazione balneare con incredibili siti per lo snorkeling, le immersioni e il surf e sito del raro corallo blu della barriera corallina di Shiraho nel Parco Nazionale di Iriomote-Ishigaki.

La seconda destinazione cinese al centro della programmazione estiva di MSC è Shanghai, metropoli in forte e costante espansione economica fra le più imponenti al mondo e principale centro commerciale dell’Asia orientale. Ricca di grattacieli (ce ne sono più di un migliaio oramai), centri commerciali di lusso e alberghi di prestigio, conta 23 milioni di abitanti. Imperdibile l’ escursioni anche al Bund – il quartiere che firma lo skyline tipico di Shanghai –, una lunga sequenza di splendidi edifici coloniali sulla sponda ovest del fiume Huangpu.

Uno degli estivi itinerari da Shangai parte ad agosto ed è lungo 5 giorni in direzione di Gangjeong sull’isola di Jeju Island, la più grande isola della Corea del Sud, iscritta nel patrimonio mondiale dell’UNESCO. Generalmente Jeju ha un clima temperato; anche in inverno la temperatura raramente scende al di sotto degli 0°. Poi MSC Bellissima raggiungerà Fukuoka, in Giappone, la “Città felice”. Luogo spensierato, che compare in ogni lista dei migliori posti al mondo dove vivere, per la joie de vivre data dagli innumerevoli yatai rustici ai lati della strada, le tipiche bancarelle di cibo dove la gente del posto gusta contenta il ramen buttando giù birra, sake o ciò che preferisce. La città è famosa anche per le sue feste e per l’artigianato popolare, i panorami stupendi che caratterizzano la parte più a sud della città ricca di templi e santuari. Ultima tappa a Kagoshima, la NAPOLI del Giappone, per le tante similitudini con il capoluogo campano. C’è un golfo bellissimo, un clima mediterraneo e un vulcano attivo, quello di Sakurajima, ai cui piedi è sorta la città. Le due città, separate alla nascita, dal 1960 hanno deciso di avvicinarsi con un gemellaggio che dura tuttora.

Terza città cinese al centro della programmazione estiva MSC Crociere è Shenzen,nella provincia di Guangdong, poco distante da Hong Kong. Le estati umide e calde e gli inverni miti accompagnano, nel susseguirsi delle stagioni, le quindici milioni di persone che vivono e lavorano in questa città in continuo movimento. Molti sono i luoghi di interesse e sono le attrazioni da scoprire a Shenzen. A partire dall’ OCT Loft Creative Culture Park, area è suddivisa per tematiche artistiche: fotografia, dipinti, animazione, istallazioni e mostre per citarne alcune. Inoltre, è possibile fare shopping nei molti negozi, che propongono gli ultimissimi trend della moda, del design e ovviamente dell’arte. Al Gee Coffee Roasters, all’interno dell’OCT, da provare è il caffè “a goccia fredda”. Fare un giro all’OCAT, un ex magazzino di due piani che ospita mostre temporanee.

Un itinerario diretto a Shenzen dura 5 giorni con partenza nel mese di luglio. L’itinerario ed è diretto verso: Naha/Okinawa, Japan, sulle isole Okinawa, appartenenti all’arcipelago delle Ryūkyū. Molte sono le attrazioni e i monumenti che potranno essere visitati. Come la residenza medievale della dinastia Ryūkyū, centro del governo e sede religiosa, uno dei nove patrimoni dell’umanità dell’UNESCO di Okinawa. Altro sito dichiarato patrimonio dell’umanità è il Shikinaen Garden, dove si possono ammirare i tipici edifici di legno con i tetti di tegole rosse, che si affacciano su un laghetto artificiale e su una vegetazione che inducono alla meditazione e alla pace. Seconda tappa sulle isole Miyako, lontana dalle vivaci vie commerciali e dalla scintillante vita notturna, è un’oasi di pace in cui il passatempo preferito è andare in spiaggia.

In inverno la programmazione invernale 2024-25 nella regione vedrà invece MSC Splendida partire da Shenzhen e Xiamen da dicembre 2024 fino ad aprile 2025, mentre MSC Bellissima tornerà a Shanghai nel gennaio 2025. A quel punto MSC Crociere conquisterà un altro record, quello di unica compagnia di crociere internazionale a schierare ben due navi in quattro porti principali entro il primo anno di ritorno nella regione.

MSC Bellissima e MSC Splendida sono navi dotate della tecnologia necessaria per poter usufruire dell’alimentazione da terra, il che significa che le navi possono spegnere i motori quando sono attraccate in porto, abbattendo le emissioni. Un elemento che è in linea con l’impegno di MSC Crociere per proteggere l’ambiente e creare un futuro sostenibile per le crociere.