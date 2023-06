Ulissefest: ospiti, musica e un talk targato Italian Travel Press

150 ospiti e 50 appuntamenti in 4 giorni. La festa del viaggio di Lonely Planet Ulissefest torna a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, dal 13 al 16 luglio con la VI edizione, portando agli appassionati molteplici spunti e idee per viaggiare, approfondire e divertirsi.

Grande è l’attesa per i concerti e gli spettacoli che animeranno le serate del festival e moltissimi sono gli eventi di un programma che quest’anno comprende un giorno in più.

Il festival Ulissefest è ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992 ed è promosso dal Comune di Pesaro.

Tra i media partner RAI Radio 3, Adnkronos, l’associazione Igers Italia, Marche Radio, Radio Incontro, Il Giornale della Musica.

L’edizione di quest’anno coincide con un evento importante per Lonely Planet, perché il 2023 segna il 50° anniversario della casa editrice fondata nel 1973 da Tony e Maureen Wheeler al termine dell’epico viaggio che dall’Europa li portò in Australia, dopo aver attraversato l’Asia lungo il celebre hippie trail.

Il tema di questa sesta edizione, che dal 13 al 16 luglio unirà come un filo rosso le quattro giornate di UlisseFest 2023, è Tra caos e poesia, due sensazioni contrapposte che spesso proviamo quando ci troviamo lontani da casa, in luoghi di cui ignoriamo lingua, cibi, tradizioni e abitudini, sopraffatti dalla diversità e da un senso di confusione. Ogni viaggio è un precario equilibrio tra caos e poesia, il momento in cui le sfide che affrontiamo si trasformano in nuova energia e ritroviamo il nostro posto nel mondo. Ma il caos è anche una cifra del nostro vivere quotidiano, turbato da guerra e pandemia, violenza di genere, crisi economica e cambiamento climatico. E così ci mettiamo in viaggio, ci ubriachiamo di altrove per fuggire dal caos e cercare poesia in un mondo che rimane capace di incantare i viaggiatori. Del resto, “in tempi come questi la fuga è l’unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare” (H. Laborit).

UlisseFest vedrà avvicendarsi sui palchi e nelle piazze di Pesaro personalità di spicco del panorama culturale italiano, tra scrittori, giornalisti, artisti e semplici viaggiatori, fotografi di viaggio e reporter, poeti, influencer ed esperti di comunicazione digitale.

Tra gli ospiti: Franco Arminio, Vinicio Capossela, Moreno Cedroni, Simone Cristicchi e Amara, Bill De Blasio, Donatella Di Pietrantonio, Umberto Galimberti, Saimir Kristo, Vito Mancuso, Mike Maric, Eliades Ochoa, Stefania Parmeggiani, Carlo Ratti, Stefano Senardi, Cecilia Sala, Tony Wheeler.

Tre concerti in piazza del Popolo accenderanno le notti di Pesaro. Per aprire l’edizione 2023, la sera del 13 luglio Vinicio Capossela salirà sul palco per offrire uno spettacolo animato dalle musiche e dalle parole delle Tredici canzoni urgenti che danno il titolo al nuovo album, e illuminare con la sua poesia dell’anima la notte pesarese (prevendite su Vivaticket.com e TicketOne.it).

Il giorno successivo saranno protagonisti Simone Cristicchi e Amara nel Concerto mistico per Battiato “Torneremo ancora”, rendendo omaggio al maestro della musica e della spiritualità (concerto gratuito). La figura del grande artista siciliano sarà protagonista già nel pomeriggio con la proiezione e la presentazione di Stefano Senardi, Franco Cattini e Marilisa Capuano al Teatro Sperimentale del film Franco Battiato – La voce del padrone, vincitore del Nastro d’Argento.

Da oltre oceano arriverà a Pesaro per il grande spettacolo della sera di sabato 15 luglio in Piazza del Popolo una delle figure di spicco del panorama musicale cubano. Eliades Ochoa, uno dei più grandi artisti cubani viventi celebre anche per aver preso parte al Buena Vista Social Club di Ry Cooder, con la sua chitarra guiderà il pubblico di UlisseFest in una grande festa nel segno di Cuba, in un evento onirico e liberatorio (concerto gratuito).

Dopo i concerti, poi, la festa proseguirà con i Dj set all’Acquedotto, nuovo spazio di intrattenimento di Pesaro, dove si ballerà fino a notte fonda.

Al Bel Paese verrà dedicato l’incontro Viaggio in Italia, mettendo in dialogo tra loro gli esponenti di alcune delle regioni più visitate e amate da chi viaggia: Toscana, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Veneto.

L’Umbria, destinazione nella classifica Lonely Planet Best in Travel 2023, racconterà le eccellenze che ne fanno una destinazione sorprendente tra arte, sapori e cultura del viver bene. Dal 12 al 20 luglio sarà inoltre possibile scaricare il PDF gratuito della guida Umbria, unica destinazione italiana Best in Travel 2023 secondo Lonely Planet.