Norcia a teatro con Debora Caprioglio e Tiziana Foschi

Il 1 novembre saranno due amiche del Teatro Italiano Debora Caprioglio e Tiziana Foschi ad accoglierci a Norcia nel salotto di casa, con ospiti d’eccezione in un sereno pomeriggio autunnale, per narrare e narrarsi, pensare, commentare e riflettere…

Vieni a prendere un caffé da noi? A casa di Debora e Tiziana, dunque, per un incontro animato ed effervescente tra opinioni, idee, ricordi, in una casa di amici dove ciascuno è invitato a portare con sé un oggetto dallo speciale significato e cogliere un’occasione per sorridere e condividere, in un susseguirsi di caratteri, fobie, paranoie e bizzarre discussioni e incontri surreali al

limite della follia.

Debora Caprioglio e Tiziana Foschi – per la prima volta insieme – accoglieranno tutti a braccia aperte, in uno spazio di vita sereno e divertente: delicata ed elegante Debora; Tiziana, solare e spumeggiante, stanno preparando la loro casa a Norcia, pronte a coinvolgerci con un sorriso e un caffè.

Come non accettare?

Vieni a prendere un caffé da noi? A casa di Debora e Tiziana sarà il primo appuntamento di “Cambio di Passo” per credere ancora in un futuro, un progetto di teatro, musica e danza inserito nel triennale Liberare le energie 2018/2020: Arte di comunità, Cultura, Spettacolo in Umbria, nel Lazio, in Abruzzo, proposto da InScena con il sostegno del MIBAC Spettacolo dal Vivo.

Fonte: Ufficio Stampa Dalvivo