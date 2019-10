Presentato il nuovo appuntamento Visitiamo Viterbo gustandola

Il prossimo 11 e 12 ottobre, alla Sala Gatti, si terrà l’evento Visitiamo Viterbo gustandola, organizzata dal Comune di Viterbo – assessorato all’agricoltura, col contributo di Arsial e la collaborazione di alcune realtà istituzionali e associative del territorio.

A proporre le numerose iniziative in programma, insieme al Comune, sono infatti la Camera di Commercio con il marchio Tuscia Viterbese, Confartigianato Imprese Viterbo, Cat, Cna, Slow Food Viterbo e Tuscia, Pro Loco Viterbo e le reti di imprese Viterbo Capitale medievale ed Enjoy Viterbo.

Lo scorso 9 ottobre, a Palazzo dei Priori, l’evento è stato presentato dal sindaco Giovanni Maria Arena e dall’assessore all’agricoltura Ludovica Salcini insieme ai rappresentanti delle realtà coinvolte.

“Saranno due giorni in cui si susseguiranno laboratori, show cooking, degustazioni, incontri con le scuole, visite guidate, incontri tematici – ha spiegato l’assessore Salcini dopo aver ricordato l’origine dell’iniziativa -. Il nostro evento fa seguito all’approvazione di un progetto che il Comune ha presentato ad Arsial, ottenendo un contributo di 4.200 euro. La collaborazione di importanti realtà del nostro territorio è stata fondamentale per mettere in piedi questa manifestazione. Un’iniziativa che per due giorni metterà al centro dell’attenzione le nostre eccellenze agroalimentari, tradizionali e biologiche”. “Mi congratulo con l’assessore Salcini per aver messo in piedi questo evento e per tutta la fase organizzativa che lo ha preceduto – ha sottolineato il sindaco Arena durante la conferenza -. In pochissimi mesi ha ottenuto un gran risultato che mette al centro dell’attenzione il nostro territorio, dal punto di vista agroalimentare. Domani entriamo nella fase operativa. Il mio ringraziamento va anche a tutte le realtà che hanno sposato questo appuntamento. Un progetto condiviso da enti come la Camera di Commercio, realtà associative, come la Pro Loco che andrà a promuovere le bellezze storiche e paesaggistiche del nostro territorio, associazioni di categoria, reti di imprese, la condotta Slow Food. Un evento completo – ha concluso il sindaco Arena – con i riflettori puntati anche sulle buone pratiche agricole, sulla lotta allo spreco alimentare e sulla sostenibilità ambientale. Il tutto coinvolgendo anche le scuole”. Presenti ieri in conferenza Luigi Pagliaro, portavoce Slow Food Lazio, Luca Fanelli, responsabile Cna Agroalimentare Viterbo e Civitavecchia, Irene Temperini, presidente Pro Loco Viterbo, Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio e Vincenzo Peparello, referente per Cat e rete di imprese Enjoy Viterbo. Visitiamo Viterbo gustandola sarà aperta al pubblico venerdì 11 ottobre dalle ore 9,30 alle ore 20 e sabato 12 ottobre dalle ore 10 alle ore 20. Ingresso libero.