SDAM: la nuova scuola di formazione della Lipu per la cultura ecologica

“Di fronte alla crisi ecologica siamo tutti chiamati a conoscere e agire. Per questo nasce la Sdam, uno strumento essenziale per alzare il livello di consapevolezza, tra gli attivisti e la gente comune, sulle straordinarie sfide ambientali che attendono l’Italia, l’Europa e il mondo”.

Lo dichiara la Lipu lanciando la nuova Scuola di Formazione, dedicata al grande etologo e già presidente della Lipu Danilo Mainardi e creata nell’ambito del progetto europeo “Choose LIFE”, sviluppato dall’associazione grazie al contributo della Commissione europea.

Rivolta in special modo ai 1500 volontari dell’associazione organizzati in 150 tra delegazioni, gruppi, oasi e centri recupero, la Sdam sarà strutturata in oltre 20 aree formative, che toccano tutti i principali temi di azione della Lipu, e in tre grandi ambiti formativi: “Agire per la Natura”, dedicato alla formazione più strategica, “Conoscere i Contesti”, per l’inquadramento generale delle questioni ambientali, e “Sentire e Pensare il Mondo”, nel quale le questioni ambientali si aprono alla cultura, all’arte, alla filosofia ambientale, al pensiero ecologico.

La nascita della Scuola è salutata da Frans Timmermans, vice Presidente esecutivo della Commissione europea e delegato all’attuazione del Green Deal, figura di grande riferimento per gli ambiziosi programmi ambientali dell’Unione europea, a cominciare dalla Strategia sulla biodiversità e dalla legge per il ripristino degli habitat naturali.

“Noi esseri umani – dichiara Frans Timmermans, vice Presidente esecutivo della Commissione europea – dipendiamo dalla natura. Per l’aria che respiriamo, per l’acqua che beviamo, per il cibo che mangiamo – per la vita. Anche la nostra economia si regge sulla natura. Le crisi del clima e della biodiversità stanno minacciando le fondamenta stesse della vita sulla Terra. L’umanità sta lentamente ma inesorabilmente iniziando a comprendere l’enorme importanza di ripristinare la natura e fermare la perdita di biodiversità. Non posso quindi che accogliere con grande piacere iniziative come la Sdam ed augurare il più grande successo”.

Nel corso del 2022 la Sdam si arricchirà delle lezioni magistrali di Franz Bairlein, tra i maggiori conoscitori al mondo delle strategie di migrazione degli uccelli, delle scienziate di BirdLife Oceania, con una lezione sulla biodiversità australe e le azioni per salvarla, e di Patrizia Torricelli, ecologa dell’Università Ca’ Foscari, che traccerà un ricordo “futuribile” di Danilo Mainardi scienziato ed educatore.

“La Sdam è un nuovo entusiasmante capitolo della storia della Lipu – dichiara Aldo Verner, presidente della Lipu-BirdLife Italia – Un progetto ambizioso ma cruciale, come dichiarato dal vice Presidente Frans Timmermans, perché dalla conoscenza non possiamo prescindere se vogliamo incidere sulla società. Dobbiamo spiegare cosa lega una tortora selvatica alle grandi politiche agricole e alle nostre abitudini quotidiane, e come possiamo agire per il cambiamento. E’ questo il principale significato della Scuola di Formazione della Lipu”.

“Per quasi quarant’anni – aggiungono Massimo Soldarini e Greta Regondi dell’Ufficio Volontariato della Lipu – Danilo Mainardi è stato consigliere, presidente e presidente onorario della Lipu, con una vita intera spesa per la scienza, la divulgazione di alta qualità e, ovviamente, l’attenzione ambientalista al destino del Pianeta. Lui, etologo e scienziato di fama internazionale, ha creduto nella cultura come motore di vera trasformazione del mondo. Dedicargli la nostra Scuola significa ricordarlo nel modo più autentico e concreto possibile. Ne sarebbe felice”.

Le lezioni della Sdam partiranno con, tra le altre, lezioni su uccelli e cambiamenti climatici, la storia e gli usi dei pesticidi, le tecniche di monitoraggio degli uccelli, le nuove Greencomps (competenze verdi) della Commissione europea, l’Abc del policy making.