AnticaMente, a Perugia torna il fascino dell’antiquariato

Quasi cento banchi tra antiquariato, collezionismo e modernariato animano il cuore del centro storico di Perugia, dove fino a stasera, al tramonto, si svolge la nuova edizione della mostra-mercato “AnticaMente”. L’iniziativa, allestita tra piazza Italia e i Giardini pubblici, rappresenta ormai un appuntamento fisso per cittadini e visitatori, occupando stabilmente l’ultimo fine settimana di ogni mese.

L’evento, patrocinato dal Comune e da Confesercenti, si presenta in questa occasione con una proposta pre-pasquale particolarmente ricca e variegata. Gli espositori, infatti, arrivano non solo da tutta Umbria, ma anche dalle regioni limitrofe come Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Un bacino territoriale ampio che, secondo gli organizzatori, è destinato a crescere ulteriormente con l’arrivo della bella stagione e dei mesi estivi, quando il flusso turistico aumenta e la partecipazione si amplia.

“AnticaMente” si conferma così un punto di riferimento per un pubblico eterogeneo: dagli appassionati di antiquariato ai collezionisti più esperti, fino ai semplici curiosi e ai turisti in cerca di oggetti unici. Tra le bancarelle è possibile trovare mobili d’epoca, suppellettili, libri, stampe, vinili e pezzi rari, ma anche articoli vintage e di modernariato, settori che negli ultimi anni hanno registrato un crescente interesse.

La formula del mercatino mensile, ormai consolidata, continua a riscuotere successo grazie alla sua capacità di coniugare tradizione e tendenze contemporanee. Passeggiare tra gli stand di “AnticaMente” diventa così non solo un’occasione di acquisto, ma anche un’esperienza culturale e sociale, capace di valorizzare il centro storico e di offrire un viaggio nel tempo attraverso oggetti e storie del passato.