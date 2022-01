Art&Science across Italy: le mostre della III edizione partono da Potenza

Martedì 18 gennaio 2022, alle ore 16:00, sarà inaugurata la mostra “Colori e immagini della Scienza” presso il Museo Archeologico Provinciale di Potenza. La mostra, organizzata dall’Università degli Studi della Basilicata insieme all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), è la prima delle 12 mostre che si terranno in altrettante città italiane nell’ambito dell’edizione 2020-2022 del progetto per le scuole Art&Science Across Italy.

Il progetto, organizzato dall’INFN in collaborazione con il CERN di Ginevra si propone di avvicinare ragazze e ragazzi al mondo della scienza utilizzando il linguaggio dell’arte.

La mostra al Museo Archeologico Provinciale di Potenza, visitabile fino al 4 febbraio, raccoglie quasi 90 opere realizzate da 270 studentesse e studenti delle scuole secondarie di II grado della Basilicata. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla geologia, ed è stata realizzata dalle studentesse e dagli studenti dando libero sfogo alla propria fantasia e immaginazione.

“Dopo un anno e mezzo di incontri nelle scuole, nell’ambito di questo progetto, posso dire che i ragazzi coinvolti hanno mostrato una grande capacità nel coniugare saperi e immaginazione, conoscenze e fantasia, oltre che un forte desiderio di confrontarsi anche su temi scientifici complessi. Hanno compreso che questo era un progetto per loro, fatto da loro e di cui, proprio nell’allestimento della mostra, loro sono gli unici protagonisti”, commenta Nicola Cavallo, prorettore al Public Engagement dell’Università degli Studi della Basilicata e referente locale del progetto Art&Science Across Italy.

Martedì 18 gennaio, durante l’inaugurazione, si terranno i saluti istituzionali e gli interventi di Nicola Cavallo e Pierluigi Paolucci, ricercatore della sezione di Napoli dell’INFN e coordinatore nazionale del progetto Art&Science Across Italy. A seguire, alle ore 17.00, si aprirà il ciclo di incontri “Un tè al museo” con un seminario dal titolo “Il Tempo nel tempo” in cui il professor Guido Masiello, docente di Fisica del sistema Terra dell’Università degli Studi della Basilicata, parlerà di crisi climatica, dalle cause agli effetti in corso e alle previsioni future.

Programma mostre III edizione del progetto Art&Science Across Italy:

Partecipano all’edizione 2020-2022 di Art&Science Across Italy più di 5600 studenti, da 140 scuole di 10 regioni, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle sezioni INFN e delle Università locali. Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di circa 1000 opere che saranno esposte in mostre nelle città di Potenza (dal 18 gennaio al 4 febbraio), Padova (dal 28 gennaio al 13 febbraio), Nuoro (dal 13 al 27 febbraio), Milano (dal 12 al 27 febbraio), Frascati (dal 12 al 27 marzo), Pisa (dal 10 al 25 marzo), Bari (dal 19 marzo al 3 aprile), Torino (dal 21 marzo al 22 aprile), Roma (dal 22 marzo al 3 aprile), Lecce (dal 1° al 14 aprile), Genova (dal 1° al 21 aprile) e Napoli (dal 25 aprile all’8 maggio). A causa dell’incertezza dovuta alla situazione pandemica le date potrebbero subire dei cambiamenti.

In ogni tappa saranno premiate e selezionate le opere più significative che comporranno la mostra nazionale, che si terrà al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 13 al 27 maggio.