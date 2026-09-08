Cerreto di Spoleto, la storia dei cerretani: dalla pietra alle piazze d’Europa

Cerretani di Cerreto di Spoleto: storia, inganno e meraviglia di una figura nata in Valnerina e diventata protagonista delle piazze d’Europa.

La pietra, il rimedio, l’inganno

Se la geografia di Cerreto di Spoleto si compie per separazione, arroccata sulla rupe calcarea che domina la confluenza del Vigi con il Nera, la sua storia umana si è tessuta lungo la direttrice opposta: quella del movimento continuo, del viaggio proiettato verso le piazze d’Europa. Tra queste gole ombrose e le pareti di pietra su cui si aggrappa l’abitato, non è nato soltanto l’isolamento ascetico delle valli dell’Umbria; qui si è modellata una delle figure antropologiche più ambigue, fraintese e affascinanti dell’Età Moderna.

Dal toponimo di questo borgo arroccato trae origine il sostantivo ciarlatano, calco verbale del cerretano: colui che, muovendo dalle balze scoscese della Valnerina, fece della parola, della finzione e della persuasione la propria arte di sostentamento. Non si trattò di un semplice fenomeno di vagabondaggio o di marginalità sociale, ma di una sofisticata, quasi disperata strategia di sopravvivenza fiorita tra il Cinquecento e il Settecento. In una terra severa, dove la pietra concedeva poco alla sopravvivenza agricola e la rupe imponeva un’economia di pura sussistenza, il cerretano trasformò la scarsità in risorsa. Vendette nelle piazze dell’Occidente ciò di cui l’uomo ha da sempre più sete: la guarigione, il prodigio, l’illusione di sconfiggere il male e la sospensione dell’incredulità.

La corporazione dell’illusione: tra privilegio e piazza

Il fenomeno dei cerretani affonda le sue radici storiche in un’istituzione peculiare e del tutto legittima: le Ceste di San Antonio. In origine, gli abitanti di Cerreto e dei borghi limitrofi ricevevano dalle autorità ecclesiastiche la licenza ufficiale di raccogliere elemosine per conto degli ospedali, dei monasteri e dei luoghi pii, recando con sé immagini sacre, reliquie e contenitori di legno. Con il passare del tempo, questo mandato devozionale e assistenziale trascolorò gradualmente in una vera e propria professione di piazza.

Il cerretano si spogliò dell’abito austero del questuante per indossare i panni dell’imbonitore, del montambanco, del cavadenti e del venditore di teriaca — il leggendario panacea composto da decine di ingredienti rari, tra cui la carne essiccata di vipera. La piazza del borgo di provincia si trasformò nel proscenio di un teatro itinerante. Il banco di legno piantato tra la folla divenne la frontiera fluida tra il rigore formale della scienza medica ufficiale e il bisogno popolare di miracolo.

Con un linguaggio magniloquente, ridondante di latino maccheronico, formule d’esorcismo ed espressioni evocative, il cerretano non vendeva semplicemente un unguento, una radice esotica o una polvere miracolosa: inscenava una liturgia laica del prodigio. La storiografia antica e la letteratura d’epoca — a partire dal Speculum Cerretanorum redatto alla fine del Quattrocento da Teseo Pini sino al celebre Piazza Universale di tutte le professioni del mondo di Tommaso Garzoni — descrissero questa varia umanità come una vera e propria corporazione invisibile, dotata persino di un proprio gergo segreto, il furbesco o gergo dei cerretani, parlato per cospirare nell’ombra e non farsi comprendere dai profani.

L’antropologia del margine: il bisogno e il sacro

Guardare oggi alla vicenda dei ciarlatani di Cerreto significa spogliare il termine dal suo giudizio morale negativo per restituirgli la sua complessa profondità antropologica. Come i pescatori di Piediluco hanno modellato il proprio spirito sull’orizzonte cangiante delle acque e sulla geometria severa dei remi, i cerretani hanno plasmato la propria identità sulla drammaturgia del contatto umano e sulla psicologia della credulità.

C’era un legame profondo e indissolubile tra la solitudine del borgo di roccia e l’estroverso nomadismo dei suoi abitanti. La pietra di Cerreto, dura, stanziale e muta, esigeva un contrappasso: il movimento, il viaggio e la parola fluviale. Nella piazza barocca, affollata di dolore e bisogni inappagati, il cerretano portava con sé l’eredità della sua terra d’origine — una commistione singolare tra la sapienza erboristica mutuata dai complessi monastici della Valnerina, la religiosità popolare intrisa di magia e la capacità quasi ipnotica di decifrare la fragile psicologia dell’uomo.

Il ciarlatano era l’ombra speculare del medico condotto: dove la dottrina accademica falliva o risultava economicamente inaccessibile al popolo, la retorica del cerretano offriva una speranza tangibile, avvolta nella suggestione rassicurante del sacro e del meraviglioso. Quando il banco veniva smontato e la folla si disperdeva, il cerretano riprendeva la via del ritorno, risalendo le gole del Nera per ridepositare nella pietra del borgo natio le ricchezze, i tessuti e le idee accumulate lungo le strade d’Europa.

La memoria custodita: il Museo del Ciarlatano

A Cerreto di Spoleto questo patrimonio immateriale, fatto di retorica, suggestione e storia sociale, trova oggi una sua precisa collocazione museale e storiografica. Nel cuore del borgo, all’interno del complesso monumentale di San Nicola, è stato allestito il Museo del Ciarlatano, uno spazio espositivo che non celebra l’inganno, ma decodifica la complessa macchina antropologica della persuasione.

Attraverso documenti d’archivio, editti di divieto, stampe d’epoca, strumenti del mestiere, albarelli da farmacia ed erbari, il percorso espositivo ricostruisce l’evoluzione storica del cerretano: dalle licenze pontificie per la raccolta delle elemosine fino all’affermazione della figura dell’imbonitore di piazza. Il museo mette in luce la doppia anima del fenomeno: da un lato l’aspetto teatrale e vendereccio, dall’altro la reale conoscenza botanica ed erboristica che i cerretani mutuavano dalla tradizione monastica umbra e dalla flora spontanea dei Monti Sibillini.

Nelle sale del museo la parola torna a farsi materia. Si comprende come il ciarlatano sia stato un mediatore culturale sui generis, un figura di raccordo tra la cultura orale e contadina delle valli e le grandi corti urbane. L’esposizione documenta anche l’impatto linguistico del fenomeno, mostrando come un piccolo centro dell’Umbria abbia impresso il proprio nome nelle principali lingue europee (da cui il francese charlatan e l’inglese charlatan), lasciando un’impronta indelebile nella storia del costume e della comunicazione.

In questo continuo rispecchiamento tra il margine isolato della Valnerina e le piazze del mondo si consuma l’enigma di Cerreto: un luogo dove la solitudine della roccia ha generato, per paradosso, le parole più persuasive e le illusioni più durature della modernità.

Paolo Aramini