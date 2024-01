Perugia. Concerto di Capodanno nella preziosa abbazia di S. Pietro

Nella splendida Abbazia di San Pietro a Perugia le suggestive note del Concerto di Capodanno dell’Accademia Filarmonica “V. Puletti” di Ponte Felcino

Un concerto, quello dell’Accademia Filarmonica di “Vincenzo Puletti”, che apre il 2024 all’insegna della bella musica italiana e del bel canto, quello che apre il cuore e che conferma come la magia della note possa mettere tutti d’accordo in un solo momento. La standing ovation del pubblico presente nella immensa e prestigiosa Abbazia di San Pietro ha fatto onore a musicisti e cantanti che, per due ore, si sono esibiti, guidati dal Direttore Franco Radicchia che, da 35 anni, dirige l’Orchestra di Fiati dell’Accademia Filarmonica “V. Puletti” di Ponte Felcino.

Il concerto, realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia, Assessorato alla Cultura, Turismo e Università, nell’ambito di Perugia Capitale Italiana della Cultura. Ad impreziosire lo spettacolo è stata la partecipazione di Daniele Di Bonaventura con il suo bandoneon (guarda il video dell’ “Habanera” dall’opera Carmen di G. Bizet), strumento musicale legato in modo indissolubile alla musica del Tango Argentino capace di creare atmosfere uniche.

Straordinaria e applauditissima è stata l’interpretazione di Matteo Mencarelli del “Largo al factotum della città” aria de “Il barbiere di Siviglia”, da sempre considerata un pezzo di bravura per i baritoni, un’aria in cui possono mettere bene risalto le loro doti. L’aria è difficile perché ha un ritmo veloce e presenta molte parole difficili da pronunciare, quasi degli scioglilingua, con tanti termini che finiscono in -issimo.

La Soprano Sauretta Ragni ha, invece, deliziato il pubblico con “La danza, Tarantella Napoletana”.

La Società Filarmonica “V. Puletti” di Ponte Felcino con il suo concerto di Capodanno si conferma come eccellenza del territorio, con lo scopo di educare i giovani alla divina arte della musica, quella che fa bene all’animo e, in molti casi, riporta l’attenzione sulla bellezza come elemento essenziale che può salvare il mondo.

Donatella Binaglia