Sottob@nco: il giornale del Liceo Jacopone in versione cartacea

Nato nove anni fa in versione web, Sottob@nco, il giornale che racconta in modo appassionato e vivace la vita multiforme del Liceo “Jacopone da Todi” e del suo territorio, arriva nelle case, e sulla scrivania di Umbria e cultura, nella sua versione cartacea.

Il numero attuale, costituito da dodici pagine di articoli interattivi corredati dai QR code grazie ai quali consultare le videointerviste esclusive realizzate da alcuni studenti/redattori, è stato stampato in 1.000 copie grazie alla sponsorizzazione della Vart comunicazione.

In questo numero gli articoli spaziano dal trentennale del Liceo Linguistico agli “Ex alunni nella scienza”, una rubrica nata per dare spazio agli studenti che, una volta diplomati e laureati, sono emigrati all’estero e lavorano nel campo della ricerca in prestigiose Università. Seguono interviste e approfondimenti sui gravi fatti di attualità, come il conflitto in Medio Oriente, ma anche servizi che spaziano tra storia e leggenda, dalla possibile riapertura del tribunale a Todi e dal diritto e i suoi “rovesci” nella Todi medievale agli animali fantastici di cui la città reca ancora oggi tante tracce. E poi un’intervista immaginaria a Jacopone, al cui nome è intitolato l’Istituto, e una riflessione sull’uso (abuso?) degli anglicismi oggi. Proverbi e strisce fumettistiche completano un’edizione di pregio che ha voluto dar voce, nelle due pagine centrali, alla visita che i redattori del giornale hanno fatto al Corriere della Sera, nella storica sede di via Solferino, e al “Focus Live 2023”, l’evento dedicato a scienza, intelligenza artificiale, astrofisica e robotica promosso all’interno del Museo tecnologia e scienza dalla redazione della nota rivista di divulgazione.

“Sottob@nco è anche collaborazione, fattiva, con prestigiose testate nazionali – afferma Susi Felceti, docente coordinatrice – da incontri on line con la redazione di Focus che ha portato alcuni nostri ragazzi a scrivere la pagina “Domande & Risposte” di Focus Storia, è nato l’invito a partecipare al Focus Live. Un’esperienza unica di informazione e formazione, di sperimentazione anche delle più avanzate tecnologie che ha portato alcuni redattori a realizzare interviste in esclusiva, quali quelle all’astronomo Roberto Vittori e al fisico Vincenzo Schettini”.

Nato nel 2015 su piattaforma WordPress come percorso Pcto, conta oggi ben 33 redattori, Da tre anni il blog www.sottobanco.info, che aspira a diventare testata giornalistica, pubblica online aggiornamenti settimanali, puntualmente ricondivisi sui social Facebook, Instagram, Twitter e You Tube. Tra loro, ci sono redattori ma anche video maker, website manager, web designer, social media manager e illustratori.

Sempre da tre anni gli studenti hanno voluto sperimentare anche il fascino, intramontabile, della carta, niente affatto superato nell’era degli smartphone, dei social network e dei device. Ultima nata nella grande squadra di Sottob@nco la web radio, con lo Jacopodcast, nato in seguito alla partecipazione al Festival del Giornalismo 2022.