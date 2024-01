Il Castello dei Rompicapo: a Panicale una collezione di puzzle unica al mondo

Non solo Perugino: a Panicale, l’incantevole borgo del Trasimeno, il castello ospita una collezione di migliaia di puzzle grazie ai coniugi Miller, che hanno eletto il borgo come loro luogo del cuore.

George e Roxanne Miller sono i proprietari della più grande collezione al mondo di puzzle meccanici: più di 80.000 rompicapo fra i quali circa cinquemila cubi di Rubik, 7.000 puzzle in bava di legno come le creazioni poliedriche e ad incastro di Stewart Coffin, 140 sculture puzzle in ottone, bronzo e oro dell’artista spagnolo Miguel Berrocal e Golia, un torso maschile in 79 pezzi.

In origine la collezione dei coniugi Miller era ospitata nel Puzzle Palace di Boca Raton, in Florida, finché, divenuto troppo piccolo per contenere l’enorme numero di pezzi, non decisero di acquistare il castello di Panicale, una costruzione del XV secolo con ben 52 stanze dove si sono trasferiti con i loro 108 pallet di rompicapo.

I Miller si sono incontrati all’International Puzzle Party nel 2010, si sono sposati nel 2018 e hanno fuso le loro collezioni. Roxanne Miller, 56 anni, ha studiato storia e linguistica applicata, e grazie alle sue attività di volontariato alle fiere di giocattoli e giochi, ha conosciuto i produttori di puzzle che iniziò a collezionare; il signor George, 78 anni, dopo aver lavorato per un periodo nel circo come giocoliere e al trapezio alto, ha studiato intelligenza artificiale e poi ha trascorso la sua carriera presso la Bank of America, progettando sistemi di cambio. Una volta in pensione è divenuto il primo prototipatore di rompicapo.

Quando la loro collezione verrà riaperta, intorno a gennaio 2025, sarà chiamata “World Puzzle Center”; Panicale ospiterà quindi un luogo davvero speciale che non sarà “solo” un museo, ma dove si potranno organizzare feste e conferenze, concorsi e ricerca; uno spazio per progettare, realizzare e giocare con gli enigmi.

Benedetta Tintillini