Della Robbia: presentato a Urbino il restauro della Lunetta

Dopo sei mesi di delicato restauro nei laboratori dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, lo scorso 9 maggio è tornata nella Galleria Nazionale delle Marche, a Urbino, la grande lunetta di Luca Della Robbia, documentata in alcuni pagamenti della metà del 1450 e raffigurante la Vergine col Bambino e i santi Domenico, Tommaso D’Aquino, Alberto Magno e Pietro martire.

Al termine del complesso rimontaggio delle varie parti in cui è divisa l’opera, è iniziata subito la fase dei ritocchi apportati “a cantiere aperto”, cioè davanti agli occhi di turisti e appassionati d’arte; quest’ultimo passaggio si è appena completato e mercoledì 15 giugno, alle ore 11 nella Sala della Jole di Palazzo Ducale a Urbino, il restauro sarà ufficialmente presentato ai media e al pubblico proprio davanti all’opera, che è stata collocata in una posizione più bassa rispetto al passato, per poter meglio ammirare i dettagli della terracotta invetriata che a suo tempo fu certamente fonte d’ispirazione anche per Raffaello. Oltre al Direttore della Galleria Nazionale delle Marche, Luigi Gallo, alla presentazione interverranno Chiara Fornari e Shirin Afra, (funzionarie restauratrici dell’Opificio delle Pietre Dure) e il Cav. Gastone Bertozzini (Coordinatore Comitato Cultura Confindustria Pesaro-Urbino).

«Nel seicentesimo anniversario della nascita del Duca Federico – dice Gallo -, dopo un accurato intervento di restauro torniamo a esporre la lunetta di Luca della Robbia, preziosa testimonianza del primo importante cantiere rinascimentale di Urbino. Si vuole che proprio il portale della chiesa di S. Domenico, da cui proviene la lunetta, celi la prima committenza del Montefeltro: a lui, che guardò a Firenze come modello culturale, si deve il merito di aver poi trasformato Urbino in una capitale del Rinascimento».

L’opera aveva lasciato la Galleria Nazionale delle Marche nel settembre del 2021 e adesso, con questo prestigioso “ritorno”, il museo urbinate prosegue l’operazione di riallestimento dei propri spazi museali – comprendente anche la completa acquisizione del secondo piano di Palazzo Ducale che sarà presentata a luglio – che offre ai visitatori tante novità, tra cui la mostra temporanea Federico da Montefeltro e Francesco di Giorgio: Urbino crocevia delle arti, curata da Alessandro Angelini, Gabriele Fattorini e Giovanni Russo, che si apre il prossimo 23 giugno.