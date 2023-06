Domenico Clerico: esclusive visite tra le vigne e il Nebbiolo

L’azienda di Monforte d’Alba Domenico Clerico propone per la stagione esclusive visite esperienziali tra le vigne e il Nebbiolo D.O.C Capisme-e da bere fresco.

Le Langhe, un territorio che non è solo un sito Patrimonio UNESCO – dal 2014 insieme ai territori del Roero e Monferrato – ma anche una destinazione di culto per gli appassionati di vino provenienti da tutto il mondo. Un paesaggio unico tra colline vitate, alberi di noccioli e borghi che hanno mantenuto intatta l’atmosfera del passato. Meta piemontese da esplorare in tutte le stagioni dell’anno: anche d’estate.

Domenico Clerico per la bella stagione propone su richiesta – oltre alle visite in cantina con degustazioni guidate – esclusive esperienze in vigna. La storica azienda di Monforte d’Alba apre le porte, attraverso visite personalizzate, alle vigne che danno vita a vini apprezzati e celebrati in tutto il mondo come il Barolo DOCG del Comune di Monforte d’Alba, Ciabot Mentin Barolo DOCG, Percristina Barolo DOCG. Un’esperienza unica che permette di vivere appieno il territorio, visitando gli appezzamenti di Mosconi, Ginestra, Bussia, Bricco San Pietro. Tra le referenze consigliate da degustare tra le viti, l’enologo e direttore della cantina Oscar Arrivabene suggerisce il Langhe Nebbiolo D.O.C Capisme-e servito fresco.

Il Nebbiolo in purezza di Domenico Clerico è un vino rosso fruttato dalle note di marmellata di fragole lamponi freschi e foglie di tè, dal finale lungo e persistente che ben si abbina a piatti estivi o a quelli della tradizione langhetta come la battuta di Fassona al coltello, il vitello tonnato, per finire in dolcezza le pesche ripiene.