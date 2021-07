Calici di stelle: a Montepulciano esclusive degustazioni per la XX edizione

Anche quest’anno il 10 agosto torna a Montepulciano la manifestazione “Calici di Stelle” per la sua 20ma edizione e lo fa con esclusive degustazioni di Rosso di Montepulciano DOC e Vino Nobile di Montepulciano DOCG in alcuni dei luoghi più suggestivi della perla del ’500.

La formula già proposta lo scorso anno e molto apprezzata dai partecipanti, prevede la degustazione enologica anche di quella che è la prima DOCG commercializzata in Italia in abbinamento ai sapori del territorio della Valdichiana Senese per esaltarne le qualità.

La piacevole atmosfera della notte di San Lorenzo sarà inoltre allietata dall’accompagnamento musicale dei Maestri dell’Istituto di Musica di Montepulciano Hans Werner Henze e dalla lettura dei versi della Divina Commedia a cura degli attori della Nuova Accademia degli Arrischianti, in occasione del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Il servizio di mescita sarà affidato alla professionalità dei sommelier FISAR.

Non mancheranno tour per scoprire le cantine monumentali del centro storico di Montepulciano e per gli appassionati di arte e storia il il tour “A spasso con il Poliziano” per approfondire il legame della cittadina con Agnolo Poliziano, poeta e precettore della famiglia de I Medici.

“Calici di Stelle” è realizzato secondo le norme di sicurezza anti-covid 19 e prevede degustazioni nelle 6 suggestive location, su prenotazione in uno dei tre turni possibili, nelle fasce orarie 19-20 / 21-22 /23-24, al costo di 18 euro a persona.

Si potrà optare per Piazza Grande, l’iconica piazza di Montepulciano celebre per i suoi palazzi rinascimentali ambasciatori della Toscana nel Mondo, le terrazze di Vicolo del Leone e di Palazzo Ricci, il chiostro di Palazzo del Capitano e la Fortezza di Montepulciano, con il suo giardino all’italiana pronto ad accogliere anche le famiglie con i bambini.

L’iniziativa è cura della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese in collaborazione e con il contributo del Comune di Montepulciano.

Inoltre Calici di Stelle a Montepulciano partecipa al progetto etico Sugherovivo per la raccolta e la valorizzazione dei tappi in sughero. All’attenzione per l’ambiente si aggiunge quella per la solidarietà, poichè il ricavato della raccolta dei tappi è devoluto all’Hospice degli Ospedali riuniti della Valdichiana. Sugherovivo è accompagnato e sostenuto dal Circolo di Legambiente “Terra e Pace”.