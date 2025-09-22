Paola Idilla Carella: con “Colora l’Umbria” i bambini scoprono il loro territorio

Intervista a Paola Idilla Carella, giornalista e autrice di “Colora l’Umbria”. Dalla TV alla campagna umbra, un progetto per far scoprire ai bambini le bellezze del territorio.

Paola Idilla Carella è una giornalista palermitana con una lunga carriera nella comunicazione. Dopo anni a Milano e un percorso televisivo che l’ha portata a raccontare i luoghi meno conosciuti della Sicilia, ha scelto di vivere nella campagna umbra, a Montecastrilli, insieme a suo marito.

“L’Umbria è un sogno per me,” racconta. “Così verde e autentica, mi ha conquistato fin dalla prima volta. È stato naturale decidere di trasferirmi qui.”

Oggi Paola lavora per la SISTUR – Società Italiana di Scienze del Turismo, che si occupa di analizzare i dati relativi alle attività turistiche per il Ministero del Turismo e per l’ISTAT. Continua a scrivere di viaggi nella sua rubrica “Explorer” su Milano Post, dedicata a itinerari e tematiche legate al viaggio.

Ma il suo ultimo progetto è speciale: il libro per bambini “Colora l’Umbria”, edito da Amazon e disponibile anche alla libreria Giunti di Terni.

Da dove nasce l’idea di “Colora l’Umbria”?

“Visitando l’Umbria e i suoi mille angoli incantevoli scattavo tantissime foto. A un certo punto ho iniziato a trasformarle in disegni da colorare, per rendere questi luoghi più vicini ai bambini. Da lì è nata l’idea di raccoglierli in un libro.”

Perché dedicare un libro ai bambini?

“Perché credo sia fondamentale che i bambini conoscano il territorio dove vivono. Molti non sanno nulla delle radici dei luoghi che frequentano ogni giorno. Con il mio libro voglio stimolare la loro creatività e spingerli a scoprire questi posti insieme ai genitori. Auspico che il libro possa essere adottato anche nelle scuole, credo sia un ottimo strumento di integrazione anche per bambini non di origine italiana, che potrebbero avere la possibilità di conoscere meglio i luoghi nei quali crescono e si formano”.

Quindi è anche un invito al turismo locale?

“Assolutamente sì! Spero che i bambini, dopo aver colorato i disegni, spingano le loro famiglie a visitare i luoghi rappresentati. L’Umbria ha un patrimonio incredibile e può essere scoperta anche attraverso il gioco.”

“Colora l’Umbria” non è quindi solo un album da colorare, ma un ponte tra generazioni, un modo per integrare e far sentire ogni bambino parte di un territorio ricco di storia e bellezza. Un progetto che unisce educazione, turismo e arte, perfetto per chi desidera insegnare ai più piccoli il valore del patrimonio locale.

Benedetta Tintillini

Per acquistare il volume “Colora l’Umbria” su Amazon clicca qui