Paolo Peruzzo: una “striscia” lunga una vita

Vincitore assoluto del primo Concorso “Vignettisti Pazzi” a Civitella del Lago, Paolo Peruzzo è disegnatore di lunga esperienza.

Ha il tratto familiare Paolo Peruzzo, uno stile che rievoca in ognuno di noi un pezzo di vita, passata o presente, grazie alla sua carriera che lo ha fatto entrare nelle case di un pubblico eterogeneo e negli occhi e nella fantasia di moltissimi di noi.

Veneto di nascita ma lombardo di adozione e formazione, Paolo Peruzzo nasce nel 1949 e sin da ragazzino subisce il fascino dei disegni pubblicati su mitici settimanali come La Domenica del Corriere o Il Corriere dei Piccoli; frequenta così il Liceo Artistico di Brera, a Milano, per poi iniziare la sua avventura professionale che si avvia, e non è poco, con la casa editrice del mitico Diabolik, creatura delle sorelle Giussani.

Le esperienze poi continuano con un periodo di fumetti horror per poi sbarcare all’Intrepido, Il Monello, Blitz, ecc. ecco perché ho premesso che il tratto di Peruzzo per molti può risultare familiare e rievocare avventure e fantasie vissute leggendo le sue strisce, ma non solo: ha realizzato infatti durante la sua carriera, disegni per giochi in scatola, puzzle, e storyboard per la pubblicità.

Paolo Peruzzo approda infine a “La Settimana Enigmistica” dove presta la sua opera di disegnatore per quanto riguarda rebus. anarebus e altri giochi enigmistici, oltre ad occuparsi anche delle rubriche: “Chi sono questi signori XXX?” dove il lettore deve identificare i personaggi protagonisti di un aneddoto curioso o bizzarro mostrato in due strisce a fumetti; e “Se voi foste il giudice” (Le illustrazioni che appaiono sulla testatina sono sue) dove vengono presentati dei casi giudiziari reali che l’avvocato Gagliardi sottopone al giudizio dei lettori. Alla fine il lettore potrà confrontare il proprio giudizio con la sentenza emessa dal vero giudice sulla vicenda.

Per qualche tempo ha realizzato i fumetti per la rubrica “Il Quiz Poliziesco Illustrato” per il quale ha creato i personaggi dei due investigatori: L’ Ispettore Martin e Il Sagace Arrigo.

Per noi di Umbria e Cultura Paolo Peruzzo ha realizzato la vignetta in alto a sinistra con un simpatico Leonardo da Vinci, nostro affezionato lettore, che precorre i tempi fotografando la splendida Gioconda: un grandissimo onore che sfoggiamo con orgoglio!

Benedetta Tintillini