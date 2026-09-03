Cicogna bianca in Calabria: stagione 2026 da record con 112 nati

La stagione riproduttiva 2026 della Cicogna bianca in Calabria si chiude con un record: 112 pulcini nati e 38 coppie. Tutti i dati della Lipu.

La natura regala un nuovo straordinario capitolo di conservazione nel Mezzogiorno. Si è conclusa con numeri eccezionali la stagione riproduttiva 2026 del progetto Cicogna bianca in Calabria, promosso dalla Lipu-BirdLife Italia.

I dati raccolti sul campo testimoniano un successo senza precedenti: sono ben 112 i pulcini nati nel corso dell’anno, superando di 5 unità il bilancio del 2025 e infrangendo il precedente primato storico del 2022, quando le nascite si erano fermate a quota 111.

La mappa della rinascita: crescono coppie e territori a confermare la vitalità della specie sul territorio regionale è anche la crescita della popolazione nidificante. Nel 2026 si sono formate 38 coppie (tre in più rispetto all’anno precedente), distribuite in tre aree chiave della regione:

Piana di Sibari: si conferma il cuore pulsante della presenza della specie con ben 21 coppie.

Valle del Crati: segue a quota 15 coppie.

Valle dell’Esaro: ospita 2 coppie nidificanti.

L’elemento cruciale di questo successo risiede nell’efficacia delle strutture artificiali: 36 delle 38 coppie hanno scelto di nidificare sulle piattaforme appositamente installate dai volontari e dagli operatori della Lipu. Un lavoro imponente che richiede oltre 600 ore all’anno dedicate al montaggio dei nidi, alla sorveglianza costante dei siti e al monitoraggio scientifico della biologia riproduttiva di questo splendido rapace notturno e diurno.Il valore scientifico e la tutela del territorio

Oltre alla tutela diretta, la campagna 2026 ha segnato importanti passi avanti sul fronte della ricerca. In collaborazione con l’Ispra, la Lipu ha proseguito il programma di inanellamento scientifico avviato nel 2019. Su quattro giovani esemplari sono stati inoltre applicati trasmettitori GPS satellitari, strumenti fondamentali per tracciare in tempo reale le rotte migratorie verso l’Africa e individuare le aree di sosta vitali lungo il viaggio.

“La Calabria ospita oggi la popolazione più numerosa di cicogna bianca dell’Italia peninsulare dopo Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna” — Alessandro Polinori, presidente Lipu-BirdLife Italia. Come sottolineato dal presidente Polinori, l’obiettivo a lungo termine resta quello di consolidare la presenza della specie nell’intera regione, estendendo l’installazione delle piattaforme-nido anche ad altre province calabresi.