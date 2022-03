Franco Arminio è il prossimo appuntamento della stagione Tourné 2021/22

Dopo la stand up comedy di Edoardo Ferrario che per due serate ha incantato il pubblico della Sala dei Notari di Perugia, la stagione Tourné 2021/2022, promossa da Aucma e Mea concerti, prosegue con una settimana ricca di appuntamenti.

Martedì 29 marzo alla Sala dei Notari di Perugia (ore 21) arriva il maestro Franco Arminio con un reading di testi tratti dal libro Studi sull’amore e altri volumi editi e non. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Con la sua lingua asciutta e lirica, sacrale e domestica, in cui c’è sempre uno scarto, uno slittamento inatteso, una sottile sensualità, in “Studi sull’amore” Franco Arminio fotografa il corpo spaventato dalla morte e infiammato dall’amore. Non soltanto l’amore carnale, ma quello che ci conferma di esistere: l’amore per un figlio e quello per un angolo di paese, l’amore per una strada e quello per la madre, l’amore per un amico e per chi ci è ancora sconosciuto, al punto da scavare in noi il languore del desiderio. Nei suoi versi l’incontro erotico, sentimentale, è sempre un viatico verso Dio, raggira la morte e la corteggia, è miracolo ed Epifania. Arminio dedica poesie e prose commoventi anche agli amori – vissuti o mancati – di altri scrittori e poeti, da Kafka a Pasolini, da Susan Sontag ad Amelia Rosselli, trovando una voce nuova per indagare il coraggio di essere fragili che ognuno di noi ha sentito innamorandosi, «il mistero di raggiungere | nello stesso tempo il corpo di un altro | e il nostro».

Mercoledì 30 marzo al Teatro Morlacchi di Perugia arriva Morabeza in teatro World Tour tappa della tournée internazionale con cui Tosca presenta l’omonimo e fortunato suo ultimo album per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con “Ho amato tutto”. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Perugia.

Cantante e ricercatrice musicale da sempre affascinata dalle musiche del mondo, tra le voci più belle e versatili del panorama italiano e estero, oltre a un’impeccabile padronanza tecnica, Tosca ha in sé grandissima eleganza e intensa forza creativa e “Morabeza in teatro World Tour”, un melting pot intimo, raffinato e allo stesso tempo popolare, ne è appunto il riassunto. Tosca conduce il pubblico nelle atmosfere di colore e di calore di un immaginario salotto sudamericano. Attraverso un dialogo continuo con i musicisti, interpreta dal vivo i brani dell’album, e non solo, spingendosi anche oltre i confini della sua ricerca musicale. Se infatti Morabeza è già una colorata giostra poliglotta che celebra l’intreccio e la contaminazione fra i popoli, un ponte fra la radice italiana e le musiche d’altrove, in particolare francese, brasiliana, portoghese e tunisina, sul palco Tosca allarga ancora di più le zone della sua esplorazione fino ad abbracciare nuovi mondi sonori di un’ancor più vasta zona del nord dell’Africa e facendo visita al repertorio recente e meno recente di quell’area musicale latina compresa tra il Centro e il Sud dell’America.

La tessitura del concerto ha un filo conduttore cucito da Massimo Venturiello, che cura anche la messa in scena, sulle parole tratte dal Canto alla durata di Peter Handke. Sulla scena, ideata da Alessandro Chiti, Tosca è affiancata da Giovanna Famulari al violoncello, pianoforte e voce, Massimo De Lorenzi alla chitarra, Elisabetta Pasquale al contrabbasso e voce, Luca Scorziello alla batteria e percussioni, Fabia Salvucci alle percussioni e voce. La direzione musicale è di Joe Barbieri.

A concludere la settimana, sabato 2 aprile alle 21 al Teatro Cesare Caporali di Panicale sarà la volta di Sara Marini straordinaria cantante e interprete umbro sarda, appassionata ricercatrice e studiosa delle tradizioni italiane e del mondo, che salirà sul palco con il suo progetto Torrendeadomo. Evento realizzato in collaborazione con il Comune di Panicale.

“Torrendeadomo” in lingua sarda vuol dire “ritorno a casa” ed è il racconto, attraverso musica e parole, di cosa significa per l’artista appartenere a uno o più luoghi. Un racconto di viaggio tra due isole: la Sardegna circondata dal mare, sensazione di infinito e di apertura totale verso l’ignoto, e l’Umbria, “isola” circondata dai monti che si ergono solitari, come a proteggere le nostre vite. Due diversi universi, due mondi ancestrali lontani, in cui inevitabilmente si fondono l’arcaico e il contemporaneo. Da questo “torrendeadomo” scaturisce il progetto di canzoni originali e particolari collaborazioni artistiche. Un viaggio tra lingua sarda, forziere prezioso dei sogni dell’artista e desideri, e un’altra lingua, che dal dialetto eugubino arriva all’italiano: la sua parola/voce di ogni giorno. Filastrocche e giochi innocenti (ma non troppo) di bambini, ninne nanne e affanni di mamme, angeli custodi, come presenze misteriose al nostro fianco, amori antichi, di re e castelli, pene d’amore che ci nutrono e desideri di pace da coltivare su questa terra rossa e nera, e ancora libertà e paure per nuove radici.

Ad accompagnare Sara Marini sul palco saranno Lorenzo Cannelli (pianoforte, laouto cretese), Paolo Ceccarelli (chitarra classica), Goffredo Degli Esposti (Zampogna, Kaval), Francesco Savoretti (percussioni mediterranee).

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne.