“Limoni a Varsavia”, il film in anteprima a Lugnano in Teverina

Domenica 23 agosto, alle ore 21, Piazza Santa Maria ospita la proiezione del nuovo lungometraggio di Bruno Colella “Limoni a Varsavia” , presentato fuori concorso al 72° Taormina Film Festival. Nel cast Roberto De Francesco, Ninni Bruschetta, Lina Sastri, Giulio Scarpati, Nino Frassica e numerosi altri interpreti

Sarà Lugnano in Teverina a ospitare, domenica 23 agosto 2026 alle ore 21, l’anteprima pubblica di “Limoni a Varsavia”, il nuovo film di finzione del regista Bruno Colella, presentato fuori concorso al 72° Taormina Film Festival. L’appuntamento, a ingresso libero, si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Santa Maria, trasformando per una sera il borgo umbro in una sala cinematografica a cielo aperto.

Una scelta tutt’altro che casuale. Lugnano in Teverina è infatti parte integrante della storia del film: proprio qui è stata girata una delle scene del lungometraggio, nel centro umbro dove Luigi Cremona, critico enogastronomico e amico del regista, ha acquistato e valorizzato l’antico monastero di Santa Chiara.

Cremona compare nel film insieme alla moglie Lorenza Vitali, interpretando se stesso. È proprio il suo personaggio a suggerire ai due protagonisti di mettersi in viaggio attraverso l’Italia alla ricerca di chef di eccellenza, dando così il via a una singolare avventura on the road.

Un viaggio dall’Europa alla Sicilia

“Limoni a Varsavia” racconta la storia di Nicola e Giuseppe, due cugini italiani sulla cinquantina, interpretati da Roberto De Francesco e Ninni Bruschetta, che gestiscono un ristorante italiano nel cuore di Varsavia. La crescente concorrenza li spinge a cercare una nuova strada e, seguendo il consiglio di Cremona, decidono di attraversare l’Europa e l’Italia alla scoperta delle eccellenze della cucina.

A bordo di due Harley Davidson, i protagonisti partono dalla Polonia e attraversano diverse città europee, fino ad avvicinarsi alla Sicilia, terra delle loro origini. Con loro viaggia anche un piccolo albero di limoni, apparentemente un semplice souvenir, ma destinato a diventare un elemento tutt’altro che marginale nella vicenda.

Il film intreccia così commedia, viaggio, gastronomia e ricerca delle proprie radici, utilizzando il percorso dei due protagonisti come occasione per raccontare luoghi, persone e identità italiane.

Un cast tra cinema e alta cucina

Accanto a De Francesco e Bruschetta, il film può contare su un cast di prestigio che riunisce interpreti italiani e internazionali. Tra gli attori figurano Anna Cieślak, Marieta Żukowska, Denise Tantucci, Giulio Scarpati, Mariano Rigillo, Lina Sastri, Peppe Lanzetta, Antonella Attili, Pietra Montecorvino, Totò Onnis e Nino Frassica.

A impreziosire il progetto sono inoltre alcuni protagonisti della gastronomia italiana, chiamati a interpretare se stessi: Filippo La Mantia, Gianfranco Vissani, Dario Cecchini, Gino Sorbillo e Federico Delmonte. Le musiche originali sono firmate da Eugenio Bennato.

Le riprese hanno attraversato numerosi territori: Varsavia, Danzica, Breslavia e Monaco di Baviera, per poi proseguire in Italia tra Milano, Umbria, Toscana, Napoli, Cilento e Sicilia.

Cinema e territorio a Lugnano

La proiezione di domenica assume quindi un significato particolare per Lugnano in Teverina, non soltanto perché il borgo è stato scelto come location, ma perché il territorio diventa parte della narrazione cinematografica.

Alla serata saranno presenti il regista Bruno Colella e Luigi Cremona, che incontreranno il pubblico prima della proiezione. Un’occasione per conoscere più da vicino la genesi del film e il rapporto nato tra il regista e il territorio umbro.

L’appuntamento rappresenta dunque un incontro tra cinema, cultura, gastronomia e valorizzazione del territorio, nel segno di una storia che parte da Varsavia e attraversa l’Europa per ritrovare, lungo la strada, l’Italia e le proprie origini.

“Limoni a Varsavia” sarà proiettato domenica 23 agosto 2026 alle ore 21 in Piazza Santa Maria a Lugnano in Teverina (Terni). L’ingresso è libero.

Per informazioni e posti: 349 6602285 – 347 302 3607.