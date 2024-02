Orvieto always on: eventi per tutti i gusti

Manifestazioni e iniziative per tutte le stagioni nel programma 2024 di Orvieto Always On, il calendario unico degli eventi promosso e coordinato dal Comune di Orvieto con la collaborazione degli organizzatori dei vari appuntamenti che accenderanno la città nel corso dell’anno.

Dalla Città nascosta protagonista dei mesi invernali alla primavera in cui Orvieto rifiorisce con l’orgoglio delle sue tradizioni, dall’estate piena di musica per ogni genere di pubblico all’autunno in cui i sapori delle eccellenze enogastronomiche si prendono la scena. E ancora teatro, arte, cultura e sport.

Tradizione

Archiviata con successo anche la quinta edizione di “Innamorati di Orvieto”, dal 14 al 19 marzo sono in programma le iniziative in occasione di San Giuseppe, patrono della città, con la consegna del “Pialletto d’oro” a cura della Cna (14 marzo), la Passeggiata di primavera (domenica 17 marzo) e la tradizionale frittellata in Piazza Duomo (19 marzo). Nel mezzo anche il Saint Patrick’s Day al Pozzo di San Patrizio (17 marzo). Appendice musicale il 24 marzo al Teatro Mancinelli con il concerto della Filarmonica di Orvieto “D’incanto…la Banda”.

Dal 17 al 19 maggio la 12esima edizione di “Orvieto in Fiore” che celebra la Pentecoste e il suggestivo volo della Palombella in Piazza Duomo (domenica 19 maggio), il 2 giugno il Corpus Domini e lo spettacolare Corteo Storico anticipato come di consueto dal Corteo delle Dame (31 maggio) e dalla Staffetta dei Quartieri (1 giugno). Tra la Pentecoste e il Corpus Domini l’edizione 2024 del Festival “Arte e Fede”. Dal 29 novembre al 6 gennaio 2025 infine l’ottava edizione di “A Natale regalati Orvieto” che porta in dono la 31esima edizione di Umbria Jazz Winter (28 dicembre-1 gennaio).

Sport

Sarà un 2024 ricco di appuntamenti sportivi con particolare riferimento ai motori. Dopo tre anni, venerdì 14 giugno torna a Orvieto l’affascinante carovana della Mille Miglia mentre dal 23 al 26 maggio il Palazzo del Popolo e la sua piazza saranno il punto di partenza e di arrivo degli oltre 350 partecipanti alla “1000 Sassi”, evento motociclistico nazionale organizzato da Motolampeggio in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, il Coni e Sport&Salute. Il 27 settembre faranno invece tappa a Orvieto i circa 100 partecipanti alla 9° edizione della “Brescia-Napoli”, manifestazione motociclistica di mezzi d’epoca che percorre l’Italia da Nord a Sud. Dal 25 al 27 ottobre naturalmente l’evento motoristico per eccellenza della città, la Cronoscalata della Castellana che per l’edizione numero 51 si fregia del titolo di Finale nazionale CIVM – Campionato italiano velocità montagna e attende tutti i migliori piloti del circuito.

Il padel ha aperto a febbraio il calendario sportivo con il doppio appuntamento delle finali regionali TPRA e le pre-qualificazioni al Premier Major di Roma e ora il movimento si prepara al Torneo dei Quartieri che ci sarà dal 20 al 30 maggio mentre il 16 aprile il tennis torna in Piazza Duomo con l’iniziativa “Tennis in giro per l’Umbria” organizzata dalla FITP. Domenica 3 marzo intanto i grandi campioni della mountain bike si sono dati appuntamento all’edizione speciale della Orvieto Wine Marathon che quest’anno si apre anche alle e-bike. Il 12 aprile invece il fischio d’inizio della 29esima edizione del Torneo di calcio giovanile “Mario Frustalupi” che terminerà con la finale in programma allo Stadio Muzi il 23 giugno. Domenica 26 maggio a Ciconia la 14esima edizione del Memorial “Luca Coscioni” di atletica leggera con la corsa di 5 chilometri su strada valida quest’anno per il titolo di Campione italiano Master di categoria. Il 14 aprile sarà invece la volta della prima edizione della Orvieto Walking Marathon. Dall’11 al 16 giugno a Piazza Marconi il Torneo di basket dei quartieri “Corrado Spatola”. Tra sport e solidarietà l’appuntamento del 15 settembre a Prodo con la Giornata della Solidarietà del Cai che porterà appassionati dell’outdoor da tutta la regione e ospiterà anche la quarta edizione di “Ci Casco – Metti in moto l’inclusione”.

Musica

Dalla classica alla lirica, dal pop al rock, la bella stagione trasformerà Orvieto in una spettacolare arena musicale. Attesissimo anche quest’anno, dal 25 al 28 luglio, “Orvieto Sound Festival”, giunto alla quarta edizione, che in questi anni ha portato in Piazza del Popolo artisti del calibro di Diodato, Silvestri, Consoli, Britti, Noemi e Carl Brave, e nuovi talenti amati dai giovanissimi come Rkomi, Bresh ed Ernia.

L’anteprima del ricco programma musicale l’11 maggio con il “Made in Umbria Street Festival” pronto a portare in Piazza del Popolo tanti giovani con la musica dance e dal vivo, dal 19 al 23 giugno al Parco Urbano del Paglia il “Ciconia Summer Festival”, il 28 e 29 giugno di nuovo in Piazza del Popolo l’“Orvieto Music Fest”, dall’11 al 21 luglio ai Giardini pubblici di Sferracavallo “Rock a tutta birra”. Tra luglio e agosto torneranno anche il Festival Internazionale Green Music e il Maf-Music Alt Festival.

Il 20 marzo in Duomo il tradizionale Concerto di Pasqua della Rai con Daniele Gatti che dirigerà l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 17 giugno al 5 luglio la 31esima stagione di “Orvieto Musica”, la rassegna di musica da camera che proporrà corsi e cinque concerti pubblici in varie location della città. Festeggerà la 46esima edizione invece “Spazio Musica” che dall’8 luglio al 31 agosto porterà la lirica al Teatro Mancinelli con due mesi di workshop, concorsi e soprattutto due opere: “La Cenerentola” (1-2-3 agosto) e “Il trovatore” (31 agosto). A settembre – dal 6 al 15 – infine un altro grande appuntamento con la quarta edizione di Orvieto Festival Piana del Cavaliere, sempre al Teatro Mancinelli, che sarà anticipato da un concerto dell’Orchestra Filarmonica “Vittorio Calamani” il 25 aprile. Musica ma non solo anche nel programma di One-Orvieto Notti d’estate (1 luglio-9 agosto) che al Giardino dei Lettori della Biblioteca comunale porterà anche il cinema all’aperto, letteratura, teatro e incontri di approfondimento. Completano il programma poi i concerti della rassegna “Insieme nel segno della musica” promossa da Scuola comunale di musica “A.Casasole”, Unitre e Isao al Ridotto del Teatro Mancinelli (24 marzo, 14 aprile, 5 maggio).

Il Teatro al centro

Il Teatro Mancinelli sarà al centro di numerosi appuntamenti che spaziano dalla prosa alla musica, dalla danza al cinema. Il 9 e 10 marzo torna “Orvieto in Danza”, rassegna internazionale giunta alla quinta edizione, dal 22 al 29 settembre “Orvieto Cinema Fest” numero 7, il festival internazionale dei cortometraggi. Naturalmente poi gli spettacoli della stagione “30 anni in Compagnia” – Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio (1 marzo), Fabio Canino (17 marzo), Rocco Papaleo (19 aprile), Angelo Mellone ed Eleonora Giorgi (27 aprile) – e i fuori abbonamento “BeatleStory – A Hard days night” (23 marzo) e il cartellone della stagione del Ridotto “Mancinelli Off”.

Enogastronomia

La valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche della città e del territorio passerà per due appuntamenti ormai consolidati nel cartellone degli eventi: “Benvenuto Orvieto Divino” (maggio-giugno) organizzato dal Consorzio Tutela dei vini di Orvieto e “Orvieto città del gusto, dell’arte, del lavoro e dell’innovazione” con la Passeggiata con gusto fissata nel weekend del 21 e 22 settembre. Fino ad aprile anche le degustazioni stellate nei ristoranti della città del progetto “Le stelle di Orvieto” accompagnate dalle degustazioni dei prodotti del partenariato in occasione della festa dell’Assunta, patrona di Orvieto (15 agosto).

Gli altri appuntamenti

Ad arricchire il calendario di Orvieto Always On anche altre manifestazioni e iniziative di vario genere. Tra le principali “Orvieto Scienza”, al Teatro del Carmine e a Palazzo del Popolo dal 29 febbraio al 2 marzo, “Fiof”, il festival della fotografia, che occuperà diversi spazi della città dal 15 al 17 marzo, la Giornata della Gentilezza (21 marzo), le performance di ArtEventi, dal 26 aprile al 5 maggio al Teatro del Carmine, “Il Paese delle Rose” a Rocca Ripesena (maggio), la Giornata del Naso Rosso con i Clown Vip (12 maggio), il meeting italiano del progetto europeo Divaircity di cui Orvieto è una delle cinque città pilota (14-18 maggio), la Festa di Fine Estate dell’associazione Ciconia W (23-24 agosto), e la Giornata delle Famiglie al Museo (9 ottobre).

Tutto il calendario completo e aggiornato su Live Orvieto.