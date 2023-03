Sentieri in Cammino: la rassegna musicale giunge alla IV edizione

Dal 19 marzo al 30 settembre 2023 ritorna la rassegna di teatro e musica “Sentieri in Cammino”, giunta alla sua quarta edizione. Diretta da Massimo Wertmuller con il contributo della Regione Lazio e della Fondazione Varrone, la rassegna punta a valorizzare il patrimonio culturale dell’Alta Sabina e della provincia di Rieti programmando per sette mesi ben 26 spettacoli dal vivo nei comuni di Poggio Moiano, Casaprota, Frasso Sabino, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Orvinio, Pozzaglia Sabina, Rocca Sinibalda e Scandriglia. A questi si aggiungeranno alcuni eventi speciali a Rieti e provincia concordati con la Fondazione Varrone.

Si inizia domenica 19 marzo alle ore 16 al Teatro Comunale S. Antonio di Scandriglia con “Faccia un’altra faccia” di e con Tiziana Foschi, per la regia di Antonio Pisu che veste anche i ruoli di autore e di attore.

“La faccia e l’unica zona del corpo che mostriamo nuda”, afferma la stessa Tiziana Foschi, nota al grande pubblico per essere stata una delle colonne della “Premiata Ditta”. Lo spunto dello spettacolo, ottanta minuti di divertimento mai banale, sono state per lei “le persone, tipologie umane che ho visto passare (ma anche restare) in molti anni di questo mestiere. Facce che in scena si amplificano, diventano grottesche pur di strappare una risata, e in cui si riconosce il vicino di casa, il giornalaio, il collega d’ufficio, la suocera, ma mai se stessi. È l’antico gioco della parodia: trasformare persone in personaggi e situazioni quotidiane in ciò che vale la pena di raccontare.”

I prossimi appuntamenti di “Sentieri in Cammino” vedono in scena altri spettacoli fino a tutto maggio: al Teatro Comunale “Vicolo Primo” di Poggio Moiano domenica 2 aprile “Ho visto Nina volare”, omaggio a Fabrizio De André con i musicisti Raffaela Siniscalchi, Stefano Saletti, Gabriele Coen e Mario Rivera; sabato 15 aprile “Il piacere dell’attesa”, il nuovo spettacolo di Michele La Ginestra, con Ariele Vincenti e Manuela Zero; sabato 13 maggio sarà la volta di Simone Colombari e Piji, alle prese con il teatro-canzone di Giorgio Gaber, in “Gaber diviso due”. Al teatro comunale di Scandriglia, dopo lo spettacolo della Foschi, il 29 aprile sarà il momento di Ariele Vincenti che affronta Trilussa e infine di Massimo Wertmuller che porta il 27 maggio il suo ultimo spettacolo “In bocca al lupo, viva il lupo” scritto a quattro mani con Francesco Sala e le musiche dal vivo di Pino Cangialosi.

Il biglietto d’ingresso è fissato a 6 euro con facoltà di prenotazione all’email postmaster@sentieriincammino.com