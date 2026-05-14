UltraPOP, a Perugia una serata tra arte contemporanea, icone pop e connessioni culturali

Allo Spazio CEC arrivano Stefano Bolcato e Sante Muro per UltraPOP, l’evento dedicato alla Pop Art italiana contemporanea promosso da Media Eventi e Riflesso

L’energia della Pop Art contemporanea arriva nel cuore del centro storico di Perugia con UltraPOP, la serata dedicata all’arte pop italiana in programma venerdì 15 maggio 2026 dalle ore 17.30 allo Spazio CEC in via Bruschi.

Promossa da Media Eventi, l’iniziativa si propone come un’esperienza immersiva capace di unire pittura, cultura, design e socialità in un unico spazio di incontro e confronto creativo.

Protagonisti della serata saranno due artisti di primo piano della scena italiana contemporanea: Stefano Bolcato e Sante Muro, entrambi selezionati per lo speciale dedicato alla Pop Art italiana realizzato da Riflesso, magazine di riferimento per arte, design, moda e lifestyle.

L’evento sarà infatti anche l’occasione per presentare ufficialmente lo “Speciale Pop Art” di Riflesso, diretto da Carlo Timio, advisor strategico di marketing e comunicazione da anni impegnato nella valorizzazione delle eccellenze italiane nei settori culturali e creativi.

Accanto a lui anche Daniele Buschi, designer e creativo che contribuisce alla costruzione dell’identità estetica degli eventi legati al progetto editoriale.

Il programma culminerà con il “Pop Aperitivo – arte, musica, connessioni”, momento aperto alla città pensato per favorire l’incontro tra artisti, professionisti della comunicazione, operatori culturali e pubblico.

Tra gli artisti protagonisti, particolare attenzione è rivolta a Stefano Bolcato, artista romano formatosi tra la Scuola delle Arti Ornamentali San Giacomo, l’Accademia di Belle Arti e i laboratori di restauro della Regione Lazio. Dal 2006 Bolcato ha trasformato il mattoncino LEGO in uno strumento artistico e narrativo originale, costruendo opere che reinterpretano la società contemporanea attraverso ironia, memoria collettiva e cultura pop.

Le sue creazioni sono state esposte in importanti sedi italiane e internazionali come la GNAM – Galleria Nazionale d’Arte Moderna, il Museo degli Innocenti, Palazzo Albergati e l’Arsenale di Venezia, oltre a città come New York, Berlino, Vienna, Mumbai e Calcutta.

Accanto a lui esporrà Sante Muro, artista originario di Polla e oggi attivo tra Potenza e Satriano di Lucania. Autodidatta, Muro sviluppa una pittura intensa e materica che parte dal ritratto classico per approdare a un linguaggio contemporaneo ricco di contrasti cromatici e riferimenti pop.

Volti, icone culturali e paesaggi urbani vengono reinterpretati dall’artista attraverso una visione libera e dissacrante, sospesa tra memoria collettiva e immaginario contemporaneo. Le sue opere sono state presentate in numerose città italiane e internazionali, da Roma a Berlino, da Miami a Londra fino a Hangzhou.

Con UltraPOP, Perugia si prepara così a ospitare una serata capace di intrecciare arte contemporanea, cultura visiva e networking creativo, trasformando lo Spazio CEC in un laboratorio di idee e connessioni aperto alla città.