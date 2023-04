IX Maratona ferroviaria a Spoleto per l’Atlante della Mobilità Dolce

Venerdì 28 aprile, la delegazione della IX Maratona Ferroviaria, partita da Bologna lo scorso 27 aprile, essere transitata per Porretta Terme, Pistoia, Firenze e Perugia, arriverà a Spoleto alle 11.23 per la presentazione dell’Atlante della Mobilità Dolce.

La manifestazione itinerante è organizzata dall’Alleanza per la Mobilità Dolce AMODO – formata da 29 associazioni che si occupano di patrimonio, turismo, cammini, ciclovie e ferrovie – con il patrocinio del Ministerio dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero del Turismo, ANCI, Fondazione FS, ASSTRA, Fondazione Biblioteca Pozzo, Re.Mi. e con RFI Rete Ferroviaria Italiana. Dopo aver toccato i lembi estremi del nostro Paese (il Salento, la Sicilia, il Friuli, la Valle d’Aosta, la Sardegna, le Alpi, la Basilicata) quest’anno la Maratona si sviluppa nel cuore dell’Italia Centrale, tra Bologna e Roma, utilizzando lo storico valico della ferrovia Porrettana e sostando in splendide città d’arte come Perugia, Spoleto e Viterbo: anche per questo si chiama Maratona ferroviaria dell’Etruria.

A Spoleto la delegazione visiterà il Museo della Ferrovia Spoleto-Norcia e si sposterà nel centro storico con il sistema di ascensori e scale mobili per la mobilità pedonale. Alle 12.30 presso il Comune di Spoleto, alla presenza dell’Assessore Transizione ecologica ed energetica, Agnese Protasi del Comune di Spoleto, di Gianluigi Bettin di Sviluppumbria e Luca Ministrini de LaSpoletoNorcia MTB si svolgerà la presentazione dell’Atlante della Mobilità Dolce, un’iniziativa digitale realizzata da AMODO insieme a RFI. Al termine breve sosta pranzo e ripartenza in treno alle 15.37 con arrivo a Orte.

La delegazione è formata, tra gli altri, da: Anna Donati, portavoce dell’Alleanza Mobilità Dolce (AMODO); Massimo Ferrari, Presidente di UTP AssoUtenti, Alessandra Bonfanti, referente mobilità Legambiente; Massimo Bottini, referente mobilità Italia Nostra; Bernardo Gennaro, Consigliere generale Association Europeenne des Cheminots (AEC); Andrea Ricci, Osservatorio Trasporti Regione Lazio; Silvio Cinquini della Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM) e Agostino Agostinelli di FederParchi.

“Sarà un modo per verificare l’intermodalità delle stazioni e l’efficienza delle connessioni di traporto pubblico locale, che sono alla base del rilancio e della sostenibilità sociale delle aree interne del Paese – ha dichiarato Anna Donati, portavoce AMODO. “Incontreremo le associazioni e i comitati presenti sui territori, oltre ovviamente le istituzioni, per ragionare sui progetti di potenziamento delle ferrovie per la mobilità efficiente del Paese. Non mancherà l’aspetto culturale, con il percorso della linea Porrettana, di grande valore turistico, e la visita al DORS di Pistoia, grazie alla disponibilità di Fondazione FS.”

La delegazione viaggerà con il biglietto “Italia in Tour” 3 giorni proposto da Trenitalia a 29 euro, che consente di viaggiare per tre giorni consecutivi senza limiti sui treni regionali e locali in tutta Italia.

