La “Città del Cioccolato”: il nuovo museo dedicato al cacao

È stata presentata in anteprima a Perugia la Città del Cioccolato, il nuovo museo esperienziale interamente dedicato al cacao e al cioccolato, destinato a diventare il più importante polo tematico al mondo nel settore. Un progetto ambizioso che nasce nella città simbolo della tradizione cioccolatiera italiana e che trova casa nell’ex Mercato Coperto, edificio di proprietà del Comune di Perugia, ristrutturato nel 2016 con il supporto di Regione Umbria e Fondazione Perugia.

L’iniziativa prende forma grazie all’aggiudicazione dell’Avviso di Valorizzazione pubblicato dal Comune nel 2023, vinto dalla società Destinazione Cioccolato Srl SB, che si è aggiudicata una concessione trentennale. Il progetto prevede un investimento di circa 6 milioni di euro destinati all’allestimento del percorso museale.

Un progetto ad alto impatto sociale e finanziario

La Città del Cioccolato ha beneficiato delle agevolazioni previste dalla misura “Italia Economia Sociale” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Invitalia, che ha sostenuto iniziative dedicate all’inclusione lavorativa di persone appartenenti a categorie fragili. Un cantiere imponente che ha coinvolto circa 200 lavoratori, oltre ai fornitori esterni.

A supportare l’iniziativa è arrivato anche un importante finanziamento da Intesa Sanpaolo – Direzione Impact, mentre una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd ha permesso di coinvolgere 198 investitori tra piccoli e grandi sostenitori, rafforzando la solidità del progetto.

Un percorso immersivo di 2.800 mq nel “Cibo degli Dèi”

Il museo offre ai visitatori un viaggio culturale, sensoriale e formativo di 2.800 metri quadrati interamente dedicati al cacao: dalla geografia dei Paesi produttori alla storia millenaria di questo ingrediente, dalla biodiversità alla filiera sostenibile.

La Città del Cioccolato nasce da un’idea di Eugenio Guarducci, fondatore di Eurochocolate.

«Perugia rappresenta nell’immaginario collettivo la Città del Cioccolato per eccellenza – ha dichiarato Vasco Gargaglia, Presidente di Destinazione Cioccolato Srl SB –. L’apertura del cantiere di questo ambizioso progetto segna l’inizio di un sogno che diventa dolce realtà».

Un legame storico con Perugia

Il museo sorge nell’ex Mercato Coperto, edificio del 1932 fortemente voluto da Giovanni Buitoni, figura centrale nella storia imprenditoriale legata al cioccolato e alla nascita della Perugina. Dalla sua terrazza si apre uno dei panorami più suggestivi dell’Umbria, con vista diretta su Assisi.

Il progetto mira inoltre a potenziare il turismo culturale ed enogastronomico del territorio, inserendosi in un trend di forte crescita del settore museale in Italia (+23% di visite nel 2023 rispetto al 2019).

Il percorso museale si arricchirà anche del recupero del primo laboratorio Perugina in Via Alessi, restaurato con il supporto di Luisa Spagnoli Spa e in apertura l’11 novembre. Accanto sorgerà il nuovo LAB – Luisa Annibale Base, hub esperienziale dedicato a masterclass, workshop e degustazioni condotte da esperti del settore.

Il viaggio nel cuore del cacao: storia, cultura, sostenibilità

Il percorso si apre con un’area dedicata alla geografia e alla storia del cacao, tra installazioni immersive, ricostruzioni e narrazioni interattive. Segue la sezione dedicata alla piantagione, con un’esperienza multisensoriale che riproduce foreste equatoriali e i processi di fermentazione ed essiccazione delle fave.

Non manca un focus su sostenibilità, economia e biodiversità, con dati forniti dall’ICCO e strumenti interattivi per comprendere l’impatto della filiera.

Scienza e ricerca trovano spazio con il trasferimento del laboratorio del programma internazionale Cacao of Excellence – per la prima volta fuori da Roma – che seleziona i migliori 50 campioni di cacao al mondo.

Un museo per famiglie, curiosi e appassionati

La Città del Cioccolato è progettata per coinvolgere anche i più piccoli grazie a laboratori interattivi, spazi ludici come la Snap Room, e installazioni dedicate alle proprietà salutari del cioccolato realizzate in collaborazione con ISCHOM.

Una sezione speciale è dedicata alla moda e al design, con opere e creazioni iconiche ispirate al cacao, tra cui un abito di Nicoletta Spagnoli e oggetti di Alessi e dei grandi nomi del design contemporaneo.

Choco Shop e The Chocolate Bar: il tempio mondiale del cioccolato

A conclusione della visita, il Choco Shop offrirà la più ampia selezione di cioccolato al mondo: 150 aziende presenti, di cui 47 europee e 21 provenienti da 19 Paesi extraeuropei.

A breve, una passerella collegherà lo shop all’Arcone medievale che sovrasta Piazza Matteotti, luogo legato alla storia di San Francesco.

Sulla terrazza panoramica, The Chocolate Bar accoglierà i visitatori con dolci reinterpretazioni e proposte gourmet per un’esperienza di gusto a 360°.